С ъдът на Европейския съюз наложи на Полша глоба от един милион евро на ден заради неизпълнение на негово решение, предаде Ройтерс.

Става дума за неизпълнението на постановеното в средата на юли решение на Съда за замразяването на дейността на Дисциплинарната камара към полския Върховен съд.

"С решението си от днес заместник-председателят на Съда задължи Полша да плаща глоба от един милион евро на ден, от датата, на която Полша се е запознала с решението", заяви Съдът на Европейския съюз.

Полските власти заявиха, че ще разпуснат Дисциплинарната камара като част от по-големи реформи, но не представиха детайли.

Poland ordered to pay 1 million euros a day in law battle with the EU https://t.co/237qcDX77R