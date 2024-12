Убийства, изнасилвания и плячкосване: МНС съди лидер на милиция, извършвал "зверства"

Г лавният прокурор на Международния наказателен съд заяви пред съдиите по време на първия процес за военни престъпления в суданската област Дарфур, че изправеният пред тях подсъдим е бил лидер на милиция, който е нареждал извършването на зверства, включително убийства, изнасилвания и плячкосване, предаде Ройтерс.

Али Мухамад Али Абд ал Рахман е обвиняван, че в разгара на боевете през 2003-2004 г. е контролирал хиляди проправителствени бойци от "Джанджауид". Самият той не се признава за виновен, а защитата му твърди, че той не е същият човек, известен под името Али Кушаиб.

В заключителната си пледоария прокурорът Карим Хан заяви, че по време на продължаващия две години процес свидетелите на обвинението са дали "подробни свидетелства за масови убийства, изтезания, изнасилвания, нападения срещу цивилни, палежи и плячкосвания на цели селища". Според него прокуратурата е доказала твърденията си отвъд всякакво основателно съмнение.

🧵Today closing statements begin at #ICC in trial of #Darfur ‘Janjaweed’ Militia Leader, Kosheib, who is charged with war crimes and crimes against humanity in Darfur in 2003-2004. Next, #ICC judges will deliberate on a verdict. #Sudan



