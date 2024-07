Ердоган: Турция може да изгради военноморска база в Кипър

Т урция е готова да изгради военноморска база в Северен Кипър, "ако е необходимо", заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от АФП.

"Ако е необходимо, можем да изградим военноморска база и структури в северната част на страната. Разполагаме и с морето", каза турският президент в самолета на връщане от Кипър, обвинявайки Гърция, че иска да създаде такава база на острова.

Ердоган пътува до северната част на Кипър, където през 1983 г. Анкара създаде Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара, за да отбележи 50-годишнината от намесата на турските въоръжени сили на острова.

"Изграждаме президентството на (Турската република) Северен Кипър и сградата на парламента на острова. Те изграждат военна база, ние изграждаме политическа база", добави той.

