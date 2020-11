Скандал с Ердоган в Кипър, поиска две държави

К ато „безпрецедентна провокация” беше определено вчерашното посещение на турския президент Реджеп Ердоган във Вароша, в признатата само от Анкара Севернокипърска турска република, на годишнината от едностранното и незаконното ѝ обявяване в турската част на разделения остров.

Такава оценка даде на визитата гръцкото външно министерство. Ведомството посочва, че това е директно нарушение на резолюции 550 и 789 на Съвета за сигурност на ООН и решенията на Европейския съвет и доказателство за постоянно и все по-голямо нарушаване от страна на Турция на международното право в Източното Средиземноморие.

„Осъждаме това по най-категоричен начин и очакваме за него да се разговаря подробно на предстоящото декемврийско заседание на Европейския съвет”, посочва министерството.

По време на посещението Ердоган посочи в своя реч, че:

„Трябва да се водят преговори за решение с две държави на основата на суверенно равенство”.

„Наш приоритет е постигането на трайно решение на кипърсикия въпрос, така че да бъдат гарантирани законните права, сигурността на кипърския турски народ”, каза още Ердоган.

THIS IS NOT YOUR HOMELAND MR ERDOGAN.



VAROSHA IS NOT FOR PICNIChttps://t.co/7G4gdvf0Vv https://t.co/FZPFGQzaiS