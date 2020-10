Отвориха за туристи "призрачния град" на Фамагуста в Кипър

З а пръв път от 46 години в четвъртък туристи се разходиха из Вароша, кварталът на Фамагуста, наричан град-призрак.

Решението за това беше взето на среща на премиера на кипърските турци Ерсин Татар и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара във вторник.

Този ход се възприема като голяма провокация в Република Кипър и в Гърция, защото това е единствената окупирана от Турция част, която засега не е заселена и съществуват надежди да бъде върната на законните си собственици - кипърски гърци, както се предвижда в резолюциите на ООН.

Вароша е някогашно южно предградие на град Фамагуста, на брега на Средиземно море, което бе изоставено от гръцките си жители при турската операция на острова през 1974 г. Оттогава то е в непризнатата Севернокипърската турска република, опасано с телена мрежа. Влизането е забранено, а табели "Стреля се" предупреждават туристите.

Преди 1974 г. наричат Вароша перлата на Кипър заради едни от най-хубавите плажове на острова. Твърди се, че мястото е било любимо за почивка на Елизабет Тейлър, Ричард Бъртън, Бриджит Бардо. Петзвездните хотели сега се извисяват като призраци.

Erdogan has just unilaterally announced that part of #Varosha (under military occupation by Turkey since 1974) will be 'opened to the public' on Thursday.



This land is not Erdogan's to give. Varosha belongs to the Republic of Cyprus and its people.https://t.co/sjqNaR7lFS