"Епископ", арестуван за връзки с педофили, скочи от третия етаж при опит за бягство

Е дин от 55-те мъже, арестувани във Франция тази седмица в рамките на операция срещу педофилска престъпна група, е скочил от прозореца тази сутрин в Страсбург, вследствие на което е бил приет в болница, предаде Франс прес, като цитира изявление на прокуратурата.

Очакваше се той да се яви в съда в Страсбург следобед.

Мъжът е скочил от третия етаж на сграда в предградията на Страсбург, заяви адвокатът му Михаел Вакес. "Състоянието му е нестабилно", добави той.

Пострадалият работи в дом за възрастни хора и е "епископ" на Галиканската църква - сдружение, което се представя за християнско, но е отделно от Католическата църква и не е признато от нито едно вероизповедание, отбелязва АФП. Той е сред петдесет и петте мъже, арестувани в цяла Франция между понеделник и четвъртък в рамките на мащабна операция за разбиване на педофилска мрежа, която е разменяла съобщения в "Телеграм". Общото между всички тях е, че са имали връзки с "изключително опасни" педофили, които са в затвора от миналото лято, заяви вчера пред АФП комисар Куентин Беван, ръководител на оперативното звено на Службата за борба срещу насилието срещу непълнолетни и малолетни (на френски ОФМИН).

Според него "Телеграм" остава предпочитаната платформа и убежище за педофилите. Платформата "едва изпълнява минимума от правните си задължения" в тази област, добавя той.

