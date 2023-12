Екологично бедствие: Петролен разлив край Венецуела (СНИМКИ)

Н ефтен разлив заля плажовете в щата Карабобо по западното крайбрежие на Венецуела, съобщиха няколко екологични групи.

За първи път разливът е открит във вторник, съобщи за АФП Йохан Флорес, регионален директор на неправителствената организация Azul Ambientalistas.

"Засегната е голяма част от плажовете на Пуерто Кабело", каза той, визирайки най-голямото пристанище в страната, разположено на 210 км западно от столицата Каракас.

Държавният петролен гигант PDVSA не е взел отношение по проблема с разлива, въпреки че неправителствени организации като фондация "Карибе Сур" твърдят, че той е възникнал в лагуна за отпадъци в близост до рафинерията "Ел Палито", една от най-важните във Венецуела.

В кратък доклад на Националната система за управление на риска е отбелязан "разлив на въглеводороди от отпадъчната лагуна", без да се предлагат повече подробности.

"Засегната е голяма част от плажовете на Пуерто Кабело (в щата Карабобо)", каза Флорес, като добави, че морската фауна също може да бъде засегната.

Екипи на PDVSA, доброволци и рибари - всички те бяха забелязани да работят по почистването.

Националната организация за спасяване и морска безопасност на водните пространства на Венецуела (ONSA) призова за действия в "непредвидени екологични ситуации".

Последният нефтен разлив, регистриран в района, беше през юли 2020 г., когато в морето се вляха и отпадъци от рафинерията.

#Venezuela - Dozens of dead fish on the beaches of Puerto Cabello, a consequence of the oil spill recorded at the El Palito Refinery. pic.twitter.com/sUrW81c8YE