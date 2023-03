Потънал филипински танкер изпуска 800 000 литра мазут в морето

П отънал филипински танкер, превозващ 800 000 литра промишлен мазут, е изпуснал част от товара си в морето, докато властите се опитвали да открият плавателния съд и да ограничат разлива.

Във вторник танкерът "Princess Empress" пътувал от провинция Батаан, близо до столицата Манила, към централната провинция Илоило, когато двигателят му се повредил и потънал в бурното море край провинция Ориенталско Миндоро.

The Princess Empress was travelling from Bataan province, near the capital Manila, to the central province of Iloilo when it had engine trouble and sank in rough seas off Oriental Mindoro province.