Опасност от петролен разлив край Гибралтар след сблъсък на танкер с друг кораб

Г олям петролен танкер, превозващ втечнен газ, се сблъска днес с друг плавателен съд край Гибралтар и има опасност да потъне, предаде ДПА.

Местните власти се опасяват от петролен разлив, ако 178-метровият кораб наистина потъне. Правителството на британската отвъдморска територия, намираща се в най-южната част на Испания, днес каза, че корабът е превозвал 183 тона мазут, 250 тона дизел и 27 тона смазочно масло.

The situation with the Bulk Carrier OS 35 stable overnight.



The Gibraltar Port Authority remains at the scene and is continuously reviewing all aspects of the situation.



Around 400m of boom available on scene ready to be deployed around the vessel in the event of an oil spill pic.twitter.com/BaMLZDuajF