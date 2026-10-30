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Дейвид Бекъм сбъдна голямата мечта на 5-годишния Хъди

Футболната легенда Дейвид Бекъм посрещна в съблекалнята на „Интер Маями“ 5-годишния Хъдсън, който живее със синдром на Даун. Малкият фен получи специална обиколка, тениска и възможността да излезе на терена хванат за ръка с Лионел Меси

Стела Христова Стела Христова

30 октомври 2026, 10:16
Дейвид Бекъм сбъдна голямата мечта на 5-годишния Хъди
Източник: Getty

Д ейвид Бекъм сбъдна най-голямата мечта на едно малко момче, а трогателната им среща даде на феновете още една причина да се възхищават на футболната легенда. 51-годишният бивш капитан на националния отбор на Англия посрещна 5-годишния Хъдсън „Хъди“ Друбей, който е със синдром на Даун, в базите на „Интер Маями“ за едно наистина незабравимо преживяване. Срещата беше изпълнена с прегръдки, топло отношение, специална обиколка на съблекалнята и неповторим момент със самия Лионел Меси, пише HOLA!

Източник: Getty

За Хъди, който с обич нарича Бекъм „г-н Дейвид“, това беше срещата, за която бе мечтал. За майка му Мелани това бе емоционално събитие, надминало и най-смелите ѝ очаквания.

Трогателната среща се състоя в сряда, 28 октомври, преди мача на „Интер Маями“ срещу „Синсинати“, а видеоклипове и снимки от специалния ден бързо обиколиха социалните мрежи.

  • Дейвид Бекъм и Хъди със сбъдната мечта при първата си среща

Вълнението започна още в съблекалнята на „Интер Маями“, където Бекъм лично очакваше младия си почитател. Във видео, споделено от майката на Хъди в Instagram, 5-годишното момче се приближава до футболната икона, след което двамата си дават „пет“ и се прегръщат топло.

Въпреки че в началото Хъди изглеждаше малко срамежлив, бързо се отпусна в компанията на своя спортен идол.

След това Бекъм хвана малчугана за ръка и го преведе през цялата съблекалня, като се погрижи детето да се наслади на всеки един детайл.

Особено специална спирка беше мястото на Лионел Меси, където Хъди имаше възможността да седне на стола на аржентинската суперзвезда. Общуването разкри изключително любезната страна на Бекъм, който изглеждаше също толкова щастлив от запознанството, колкото и самото момче.

А изненадите тепърва предстояха.

Източник: Getty
  • Кой е Хъди – момчето, което спечели сърцето на Дейвид Бекъм?

Хъдсън Друбей, познат на всички като Хъди, е 5-годишно момче със синдром на Даун, чийто слънчев характер му спечели огромна аудитория в социалните мрежи. Майка му Мелани споделя моменти от ежедневните му приключения, семейния живот и емоционалните им преживявания в профила @ourhuddybuddy в Instagram.

Профилът има близо един милион последователи, а Мелани използва платформата, за да отбелязва важните успехи на Хъди и да популяризира социалното приобщаване на хората с увреждания.

Хъди има специална любов към футбола и е запален фен на Бекъм и Меси. Привързаността му към Бекъм е толкова голяма, че той дори е дал на бившата звезда на „Манчестър Юнайтед“ и „Реал Мадрид“ свой собствен прякор: „г-н Дейвид“.

По-рано тази година Бекъм изненада Хъди с лична покана да го посети в Маями, след като научи за историята на семейството онлайн и за засилващия се интерес на детето към футбола.

Така бе подготвена Scena-та за тази дългоочаквана среща.

Източник: Getty
  • На терена рамо до рамо с Лионел Меси

Срещата с Бекъм бе напълно достатъчна да направи деня на Хъди специален, но от „Интер Маями“ бяха подготвили още една изненада. Преди първия съдийски сигнал срещу „Синсинати“, Хъди получи уникалния шанс да излезе на зеления терен заедно с осемкратния носител на „Златната топка“ Лионел Меси.

Младият фен държеше Меси за ръка, докато двамата стъпваха на стадиона. Меси отдели време, за да си поговори с Хъди, наведе се да го поздрави, прегърна го и се снима с него.

През това време Бекъм бе заснет как подкрепя Хъди отстрани с усмивка и вдигнат палец, радвайки се на неговия звезден миг.

Друг запомнящ се детайл бяха еднаквите екипи на „Интер Маями“ с номер 23 – номерът, с който Бекъм играеше в „Реал Мадрид“.

Хъди също не дойде с празни ръце и подари на „г-н Дейвид“ персонализирана тениска, направила повода още по-вълнуващ и специален.

Редактор: Стела Христова
Дейвид Бекъм Лионел Меси Интер Маями трогателна среща сбъдната мечта синдром на Даун футбол
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