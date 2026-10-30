„Как да дресираш своя Тръмп“: Трите стъпки, с които Путин манипулира Белия дом

О ктомври беше чудесен месец за Владимир Путин.

Руският президент сключи изгодна сделка за дизелово гориво с президента Доналд Тръмп и си осигури частично облекчаване на американските санкции, докато ограниченията върху спътниковите комуникации Starlink и Starshield на Илон Мъск временно блокираха някои от най-ефективните операции на Украйна с удари с дронове. Той дори имаше време да отпразнува рождения си ден.

Но неговите дипломатически успехи не дойдоха от нищото; Кремъл следва толкова пресметната стратегия, че тя би могла да бъде извадена директно от наръчник със заглавие „Как да дресираш своя Тръмп“.

Това че Москва работи извънредно, за да влияе върху Белия дом, не трябва да изненадва никого. През юли говорителят Дмитрий Песков открито заяви, че Русия трябва да се възползва от „дуализма“ на американската администрация, която едновременно въоръжава Украйна, но в крайна сметка търси мир. Ефективността на тази стратегия обаче трябва да бъде сериозен повод за безпокойство.

Стратегията на Путин да получи това, което иска от Белия дом, може да се сведе до три прости стъпки, пише Newsweek.

Стъпка 1: Похвала

Започнете с най-елементарното: кажете на целта това, което иска да чуе.

Уверете го, че е изключително мъдър, уникално уважаван и може би единственият жив човек, способен да реши проблема. Използвайте всяка възможност да му направите комплимент или да критикувате онези, които го критикуват.

Този подход не трябва да се ограничава само до американския президент. Той може да се приложи към всяка влиятелна фигура, чието его се нуждае от редовно полиране. Ласкателството е евтино; то не изисква нищо освен думи, но празните фрази могат да притежават забележителна психологическа сила.

Путин започна да подготвя почвата още преди Тръмп да е започнал втория си мандат. Два дни след изборната победа на Тръмп през ноември 2024 г. Путин декларира възхищението си от бившия и бъдещ президент на Америка, описвайки вдигнатия му юмрук в отговор на опита за атентат по време на предизборен митинг в Пенсилвания като поведение на „истински мъж“.

„Той се прояви, по мое мнение, по правилния начин. Мъжествено, като мъж“, каза руският президент, преди да отправи критика към опонентите на Тръмп, които го отписваха като бизнесмен без място в политиката.

Путин засили прекалено ласкавата реторика след завръщането на Тръмп в Овалния кабинет през януари 2025 г., представяйки решението си да нахлуе в Украйна като нещастно следствие от неуспеха на Америка да осигури на Доналд втори пореден мандат.

„Не мога да не се съглася с него, че ако той беше президент, ако победата му не беше открадната през 2020 г., тогава може би никога нямаше да има криза в Украйна, която избухна през 2022 г.“, казваше Путин.

Месеци по-късно, през октомври, той се възползва от решението на Нобеловия комитет за мир да подмине работата на американския президент по примирието в Газа в полза на венецуелския опозиционен политик Мария Корина Мачадо. „Имаше случаи, когато комитетът присъждаше Нобеловата награда за мир на хора, които не са направили нищо за мира... Според мен тези решения нанесоха огромна вреда върху престижа на тази награда“, каза Путин пред журналисти.

Той внимаваше да избегне да каже, че Тръмп е трябвало да получи наградата; самото критикуване на самата организация беше достатъчно, за да предизвика „Благодаря на президента Путин!“ от Тръмп в Truth Social. Няма нужда да се прекалява.

В сряда Путин приложи същото отношение и към Илон Мъск, определяйки основателя на SpaceX като „истински гений“, като същевременно призна, че Русия остава далеч зад неговата спътникова мрежа Starlink, великодушен комплимент за човек, чиято технология поддържаше съпротивата на Украйна срещу Москва в продължение на години.

След като целта се почувства оценена и уважена, е време да осребрите добронамереността.

Стъпка 2: Награда

Никога не изпълнявайте трика, преди да сте прибрали лакомството.

Вашингтон отдавна използва икономическата, военната и политическата си сила, за да доминира и манипулира; той предлага награди, но само в замяна на жертви. Трябва да обърнете този модел.

Идентифицирайте нещо, което Белият дом спешно иска, или от което се нуждае, и дайте да се разбере, че можете да го осигурите. Направете перспективата толкова примамлива, че Вашингтон да стане готов да предложи награда, преди резултатът да е доставен.

Когато една награда пристигне, представете я като напредък към по-голямо постижение. Въведете нови възможности за последващи награди, като същевременно държите крайната награда точно извън обсега.

Кремъл приложи тази тактика дословно този месец. На 1 октомври Песков се оплака, че Вашингтон държи икономическото сътрудничество като заложник на мирното уреждане в Украйна.

„За съжаление, американците продължават да обвързват целия този процес, въпреки очевидните ползи, с украинското уреждане. Те казват: „Първо е уреждането, после е реализацията на проектите“. Смятаме, че не трябва да чакаме. Можехме да работим в наша полза точно сега“, каза Песков.

Междувременно цените на горивата в Америка скочиха на фона на конфронтацията на Вашингтон с Иран, само седмици преди ключовите междинни избори. Какво би могъл да иска президентът?

Осем дни по-късно, след разговор с руския си колега, Тръмп обяви сделка за пускане на руски дизел на световните пазари, представена като решение на растящите цени. Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз, разрешаващ транзакции с руски дизел, облекчавайки санкциите върху горивото. До 25 октомври Тръмп казваше пред журналисти, че потенциалните енергийни сделки с Русия могат да продължат и че американската петролна индустрия не трябва да бъде държана като заложник.

Само за 24 дни аргументът, който Москва упражняваше върху Вашингтон, започна да излиза от устата на американския президент. Естествено, Кремъл преминава към по-големи и по-важни неща.

Оттогава инвестиционният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, лансира перспективата за по-нататъшно сътрудничество между САЩ и Русия в областта на урана, торовете, алуминия, редкоземните елементи и енергийните проекти в Арктика. А в сряда помощникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че се водят дискусии за премахване на американските санкции срещу Руския фонд за директни инвестиции, описван някога от Вашингтон като „черната каса“ на Путин, който случайно се ръководи от Дмитриев.

Кремъл не е предложил прекратяване на огъня в замяна, а само обещание за допълнителни доставки на дизел. Но руският енергиен аналитик Сергей Вакуленко отбеляза, че Москва вече е изнасяла около 40 милиона тона дизел годишно преди Тръмп да сключи сделката си. Облекчаването на санкциите може просто да направи съществуващия износ на Русия по-евтин за транспортиране и по-печеливш за продажба, без да произведе много допълнително гориво.

Междувременно прекратяването на огъня в Украйна остава труднопостижимо. За оплаквания относно забавената доставка, вижте стъпка 3.

Стъпка 3: Пренасочване

Когато обещаният резултат не се материализира, никога не поемайте отговорност.

Уверете целта, че е направила всичко правилно. Вие също сте действали добронамерено. Следователно проблемът трябва да лежи другаде.

Намерете подходяща изкупителна жертва, за предпочитане Украйна или Европа. Убедете Вашингтон, че тези проблематични външни лица саботират съвместния ви успех.

Путин би искал Тръмп да вярва, че Русия и Америка са отговорните възрастни, преговарящи за световния мир; Украйна и Европа са престъпници, които прекъсват срещата им.

Когато Тръмп обяви сделката си за дизел с Москва, той бързо се обърна срещу украинския президент Володимир Зеленски за това, че я критикува. Украйна се нуждаеше от нов лидер, който да сключи сделка, според Белия дом.

За да не допусне добра възможност да отиде напразно, хитрият външен министър на Русия Сергей Лавров преопакова оплакванията на Зеленски като лична атака срещу авторитета на Тръмп. „Това е директно предизвикателство, и то грубо, към президента Тръмп, който активно подкрепи тази сделка“, заяви Лавров.

Да възразяваш срещу това най-важният ти съюзник да сключва сделка с твоя нападател е обидно, или поне така Кремъл би искал да вярвате. Украйна е сведена до нищо повече от размирник, възпрепятстващ една напълно приемлива транзакция между две велики сили.

В сряда Ушаков отново обвиняваше Украйна за дерайлирането на текущите мирни преговори, като същевременно настояваше, че представителите на намесващата се Европа не заслужават място на последващите разговори. „Разбрахме се, че тристранните преговори ще се възобновят с представители от Русия, Украйна и Съединените щати... Европейсците могат да влязат, ако си купят билети, но никой няма да ги покани на масата за преговори“, каза той.

И така, цикълът е завършен. Наръчникът практически се пише сам: хвалете целта, вземете аванса и, когато мирните разговори са в застой, обвинете Украйна. Ако преговорите се колебаят, обвинете Европа. Ако Вашингтон загуби търпение, се върнете към стъпка едно.

Изплакнете и повторете.