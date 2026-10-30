Делегация на ЕП пристига в София и Варна във връзка със сигурността в Черно море

П о покана на българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков и Емил Радев делегация на Европейския парламент ще посети София и Варна, за да се запознае на място със ситуацията в Черноморския регион след атаките с дронове срещу търговски кораби, съобщава пресцентърът на ГЕРБ. В делегацията участват евродепутатите Ангелика Винциг (Австрия), Свен Симон (Германия) и Яцек Протас (Полша),се уточнява в информацията.

ЕП гласува резолюция с остра критика към кабинета "Радев"

Визитата се провежда броени дни след приемането на резолюция на Европейския парламент, която осъжда ескалацията на атаките срещу корабоплаването в Черно море и призовава за конкретни действия в защита на човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност, пише в съобщението.

На 22 октомври с 432 гласа "за", 52 "против" и 88 въздържали ЕП прие резолюция срещу руските удари по плавателни съдове в Черно море. В текста е отправен призив ЕС да осигури финансиране за България и Румъния, така че да подпомогне подобряването на сигурността в региона.

Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?

След посещенията във Военноморската база във Варна и Многофункционалния център за реакция при кризисни ситуации във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ евродепутатите ще дадат утре (събота, 31 октомври) пресконференция във Варна.

ЕС и НАТО заявиха подкрепа за България след атаките с дронове в Черно море

На 28 октомври, докато течеше срещата в София на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, беше ударен контейнеровоз с три морски дрона, информира военният министър Димитър Стоянов. По думите му разстоянието е приблизително 21 мили югоизточно от Шабла.