Най-зеленият отбор в света с революционен ход: Английският Форест Грин остава без класически старши треньор

Нов романс? Шакира бе засечена с 12 години по-млад бивш играч от НБА

Петодивизионният английски клуб Форест Грин Роувърс, който преди години получи от ФИФА прозвището „най-зеленият футболен отбор в света“ заради настойчивата си борба за по-добра околна среда и цялостно устойчиво развитие, се реши на пореден интересен ход.

Роувърс стана първият веган отбор в света, защото още преди години започна да предлага само веган храна на фенове и футболисти, а сега няма да назначава човек на освободената от Роби Савидж треньорска позиция. Бившият национал на Уелс напусна, за да поеме третодивизионния Питърбъро, а сега става ясно, че поне за момента няма да се търси негов наследник.

Причината е, че революционната идея на клубния собственик Дейл Винс е да не бърза и да повери отговорността на група треньори. В последните мачове Форест Грин бе воден от трима наставници, но нито един от тях не бе промотиран като старши треньор и ситуацията ще остане така засега.

Форест Грин вече трети пореден сезон е в петото и най-ниско ниво на английския професионален футбол. Преди това тимът бе успял да се изкачи в Лига 1 (трета дивизия), където игра през сезон 2022–2023, след като спечели титлата в Лига 2 предходната година.