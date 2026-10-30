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Най-зеленият отбор в света с революционен ход: Английският Форест Грин остава без класически старши треньор

Собственикът Дейл Винс реши да повери отбора на група наставници след напускането на Роби Савидж

Александър Костадинов Александър Костадинов

30 октомври 2026, 10:08
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Петодивизионният английски клуб Форест Грин Роувърс, който преди години получи от ФИФА прозвището „най-зеленият футболен отбор в света“ заради настойчивата си борба за по-добра околна среда и цялостно устойчиво развитие, се реши на пореден интересен ход.

Роувърс стана първият веган отбор в света, защото още преди години започна да предлага само веган храна на фенове и футболисти, а сега няма да назначава човек на освободената от Роби Савидж треньорска позиция. Бившият национал на Уелс напусна, за да поеме третодивизионния Питърбъро, а сега става ясно, че поне за момента няма да се търси негов наследник.

Причината е, че революционната идея на клубния собственик Дейл Винс е да не бърза и да повери отговорността на група треньори. В последните мачове Форест Грин бе воден от трима наставници, но нито един от тях не бе промотиран като старши треньор и ситуацията ще остане така засега.

Форест Грин вече трети пореден сезон е в петото и най-ниско ниво на английския професионален футбол. Преди това тимът бе успял да се изкачи в Лига 1 (трета дивизия), където игра през сезон 2022–2023, след като спечели титлата в Лига 2 предходната година.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Василена Г. Василева
Форест Грин Роувърс Английски футбол Най-зеленият футболен отбор Устойчиво развитие Веган отбор Екология Дейл Винс Пета дивизия Иновации във футбола Колективно управление
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