Мъск изкупува къщи на недоволни от AI, но с условие

Д окато индустрията за изкуствен интелект се надпреварва да изгражда все по-мощни центрове за данни, технологичните компании установяват, че осигуряването на достатъчно земя и електроенергия не е единственото им предизвикателство. Спечелването на благоразположението на общностите, които ще живеят в съседство с тези съоръжения, може да се окаже също толкова трудна задача.

Изглежда, че Илон Мъск има нестандартно решение на този проблем: вместо да убеждава недоволните съседи да приемат мащабен инфраструктурен проект, неговата компания предлага да изкупи домовете им, но при условие че те се съгласят да прекратят съдебните действия, предприети заради проблемите, които според тях проектът е причинил, съобщава Tom's Hardware.

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Планът засяга Colonial Hills, жилищен квартал в Саутхейвън, щат Мисисипи, разположен в близост до съоръженията, които захранват дейността на изкуствения интелект Grok на Мъск. Компанията се е насочила към 418 имота, като е възможно да придобие значителна част от квартала. Съобщава се, че брокери на недвижими имоти са се свързвали със собственици на жилища с предложения от името на MZX – дъщерно дружество, което управлява обекта с центъра за данни. Към момента се предполага, че осемнадесет собственици вече са се съгласили да продадат имотите си.

Към предложенията обаче има едно важно условие. Собствениците на жилища трябва да се съгласят да не участват в текущия колективен иск, свързан със шумовото замърсяване от газовите турбини, захранващи центровете за данни. С други думи, компанията не просто предлага на жителите възможност да се преместят. Според информацията, тя предлага да изкупи имотите им в замяна на това те да се откажат от правото си да предявяват претенции, свързани с въпросното смущение.

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Местни жители заведоха колективни искове и подадоха жалби до регулаторните органи, визиращи нарушения на екологичните норми, експлоатация на турбини без съответните разрешителни и постоянно шумово замърсяване. Вместо да спрат разрастването, представителите на компанията, отговарящи за недвижимите имоти, предприеха директен и рискован подход: обикалят от врата на врата, за да организират масово изкупуване на имоти в района.

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Критици и правни наблюдатели оприличават този ход на корпоративна стратегия за овладяване на ситуацията. На практика чрез изплащане на суми на недоволни жители се разчиства периметърът, заглушава се опозицията и с един замах се неутрализира правната отговорност. Макар общинските ръководители да защитават придобиванията, представяйки ги като възможност за осигуряване на жилища за служители и прагматичен начин за смекчаване на местното напрежение, критиците предупреждават, че тази стратегия превръща жилищните райони в де факто корпоративни зони.

Правното положение прави тази договореност значително по-спорна. Жителите, които желаят да продадат имота си, може да се наложи да избират между това да приемат оферта за него или да запазят възможността си да търсят обезщетение или други правни средства за защита.

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Съществува и въпросът за наемателите, които не са собственици на изкупуваните имоти и следователно не могат да преговарят пряко с компанията. Според наличната информация, някои от тях са се оказали в ситуация на несигурност, след като наемодателите им са приели офертите за изкупуване.

Ситуацията повдига един неудобен въпрос: как общностите трябва да преговарят с влиятелни технологични компании? Ако един център за данни създава проблеми за своите съседи, трябва ли компанията да поеме отговорността за тяхното отстраняване, или може просто да „откупи“ изчезването на възникналата съпротива?

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Придобиването на имоти може да бъде напълно легитимно, а жителите следва да имат свободата да продават, ако получат приемлива оферта. Когато обаче тези предложения са обвързани с условието за отказ от правни претенции, се създава очевиден дисбаланс.

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Предлагайки парични компенсации, пряко обвързани с правни клаузи за мълчание, технологичните гиганти създават опасен прецедент. Да могат да си разчистват пътя за безпрепятствено изграждане на инфраструктура.