Атака срещу танкер предизвика пожар в Ормузкия проток

М ашинното отделение на танкер, плаващ в Ормузкия проток, бе обхванато от пламъци, след като към корпуса на кораба бяха прикрепени две взривни устройства с помощта на малък плавателен съд, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO).

Пожарът вече е потушен, екипажът е в безопасност и танкерът продължава курса си към следващото пристанище, пише в изявлението.

Инцидентът е станал в четвъртък, на 25 морски мили североизточно от оманския град Хасаб.

Към момента не е ясно кой стои зад атаката.

Корабите, преминаващи през Ормузкия проток, редовно стават обект на атаки, откакто на 28 февруари започна израелско-американската офанзива срещу Ислямската република.

Иран атакува плавателни съдове, за които твърди, че нарушават въведените от него ограничения за преминаване през стратегическия морски път. По този начин Ислямската република се стреми да установи контрол върху протока, през който минават около 20% от международните доставки на петрол и втечнен газ, и да окаже натиск върху САЩ, отбелязва Ройтерс.