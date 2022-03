ЕК: Да се откажем от руските горива до пет години

Е С трябва да спре да използва руски горива през следващите пет години, заяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен на срещата на върха на европейските лидери.

"Ние сме твърде зависими от руските изкопаеми горива", написа тя в Туитър, докато лидерите на ЕС се срещат във Версай, за да обсъдят въпроса.

Фон дер Лайен заяви, че в средата на май ще предложи план за "поетапно изключване" на руския петрол, газ и въглища до 2027 г.

Това е по-къс срок от посочения в плана, който ЕС обяви във вторник, за да направи Европа независима от руските изкопаеми горива до 2030 г.

Discussing energy with EU leaders at the Versailles Summit.



We are too dependent on Russian fossil fuels and in particular, gas.



We need to diversify suppliers, notably by switching to LNG.



And we need to increase our share of renewables.