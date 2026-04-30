Свят

Тръмп: Досиетата за НЛО включват неща, на които „няма да повярвате“

След срещи с военни пилоти, Тръмп задвижва процес по пълно огласяване на информацията за неидентифицирани аномални явления в „най-близко бъдеще“

30 април 2026, 13:43
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация ще пусне правителствени досиета, свързани с НЛО, в близко бъдеще, твърдейки, че материалът включва разкази, на които „не бихте повярвали“.

През февруари Тръмп каза, че ще възложи на министъра на отбраната Пийт Хегсет задачата да започне процеса по идентифициране и публикуване на правителствените файлове за НЛО. Оттогава призивите от законодателите за огласяване на материалите се засилиха.

В изказване, излъчено от Fox News, президентът заяви, че лично е интервюирал военни пилоти, които описват свидетелства за необясними явления.

Той каза пред репортери:

„Мисля, че в близко бъдеще ще пуснем колкото се може повече. Ще публикуваме всичко, което има общо с НЛО или свързани материали. И мисля, че голяма част от това ще бъде много интересно“.

„Интервюирах хора основно през първия ми мандат, но интервюирах и някои пилоти – много сериозни хора – и те казаха, че са видели неща, на които не бихте повярвали. Така че ще четете за това“.

Призиви за разсекретяване на файловете

Призивите за публикуване на файловете от страна на законодателите нараснаха през последните седмици, включително от републиканката от Флорида Анна Паулина Луна, която заяви в скорошно участие в подкаст, че ще проведе пресконференция, посветена на това, което тя описва като материали или информация с „нечовешки произход“.

„Виждала съм доказателства в SCIF (защитено помещение), които ме карат да вярвам, че има неща, които не можем да обясним“, каза Луна, която оглавява работната група на комисията по надзор към Камарата на представителите за разсекретяване на федерални тайни. „Наблюдавала съм неща, които са с нечовешки произход и създаване. Това е моето мнение“.

Тим Бърчет от Тенеси — друг водещ застъпник за прозрачност по темата за НЛО — също призова правителствените агенции да публикуват информация пред обществеността, казвайки, че е бил информиран за някои „доста диви“ неща.

Изказванията на Тръмп идват на фона на постоянен конгресен контрол върху UAP (неидентифицирани аномални явления), като от 2022 г. насам законодателите провеждат изслушвания за военни наблюдения, разузнавателни доклади и разследвания на Службата за разрешаване на аномалии във всички области (AARO) към Пентагона.

Пентагонът заяви пред Newsweek по-рано, че AARO „работи в тясно сътрудничество с Белия дом и федералните агенции за консолидиране на съществуващите колекции от записи за UAP и за улесняване на експедитивното публикуване на невиждана досега информация за тях“.

„Откакто службата беше създадена, AARO постигна напредък в предоставянето на информация за UAP и трансхвърлянето на тези записи в Националния архив в съответствие с федералното законодателство“, заяви департаментът.

„Приветстваме инициативата на президента да засили тези усилия и да предостави повече информация за UAP на обществеността възможно най-скоро“, добавиха оттам.

Коментарите на Тръмп за ушите на Джаред Айзъкман

Тръмп също така коментира ушите на администратора на НАСА Джаред Айзъкман по време на сесията за въпроси и отговори.

Запитан от репортер относно плановете за преместване на централата на НАСА от Вашингтон, окръг Колумбия, Тръмп се обърна към Айзъкман и каза: „Най-добрият човек, който може да ви каже това, е човекът, който стои точно тук“.

„Чухте ли този въпрос с тези ваши красиви уши? Той има страхотен слух, знаете. Има супер слух“.

Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп НЛО разсекретяване на досиета правителствени досиета военни пилоти необясними явления Конгрес на САЩ Пентагон нечовешки произход UAP
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

