България

БАБХ блокира тонове забранени препарати и торове в Свищовско

В нерегламентирани складове са открити над 28 000 литра нелегални химикали и близо 60 тона захар

30 април 2026, 13:34
И нспектори на Българска агенция по безопасност на храните разкриха големи количества забранени препарати за растителна защита и торове в складове на земеделски холдинг в свищовското село Вардим. Открити са над 19 тона и повече от 28 000 литра продукти, които са без етикети на български език или с изтекъл срок на годност. Количествата са възбранени, а складовете са поставени под полицейска охрана.

Откриха близо 60 тона храни с неясен произход или с изтекъл срок на годност

Проверката е обхванала три помещения, като само едно от тях е било регистрирано за съхранение и търговия на едро с подобни продукти. Останалите два склада са функционирали без необходимата регистрация.

В легалния склад инспекторите са установили 17,5 тона и 510 литра забранени торове без етикет на български език, както и още 530 литра торове с изтекъл срок на годност. В същото помещение са намерени и 49 тона захар от захарно цвекло с етикети на украински език.

Тонове химикали складирани незаконно до нас

В нерегламентираните складове са открити 10 380 литра и 1,875 тона забранени препарати за растителна защита без етикети на български език, както и 16 725 литра с изтекъл срок на годност. Допълнително са възбранени и 10 тона захар, съхранявана в нарушение на правилата за безопасност заедно с химични продукти.

Тонове храна с неясен произход в склад в Хасково

От БАБХ посочват, че препаратите и торовете с изтекъл срок ще бъдат унищожени, а забранените вносни продукти подлежат на допълнителни проверки от компетентните институции. Предстои да бъде взето решение и за съдбата на откритите количества захар, като е ясно, че те няма да достигнат до търговската мрежа.

БАБХ спря от продажба над 2,4 тона храни в Хасково

За установените нарушения са уведомени редица институции, сред които Главна дирекция Национална полиция, Главна дирекция Борба с организираната престъпност, Държавна агенция Национална сигурност, Агенция Митници и Национална агенция за приходите.

След проверки на БАБХ: Унищожават над 6,5 тона храни в предприятие край Дряново

Проверките са част от международната операция SILVER AXE, координирана от Европол с подкрепата на Европейска служба за борба с измамите. Инициативата има за цел да ограничи нелегалния внос и разпространение на нерегламентирани пестициди и торове на територията на Европейския съюз.

БАБХ Забранени препарати Торове Нерегламентирани складове Изтекъл срок на годност Нелегален внос Операция SILVER AXE Контрабанда Земеделски холдинг Захар
Юристът д-р Михаела Доцова е новият председател на 52-рото Народно събрание

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

Старт на 52-рото НС: Новите депутати положиха клетва

Разкриха причината за внезапната смърт на Патрик Мълдун

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Yangwang U9 Extreme разби и последния мит за китайските хиперколи

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
ДПС предложи ограничението на секциите в чужбина да отпадне

Парламентарната група внесе законопроект в първия пленарен ден на 52-рото на НС

Обвинението срещу Коми за "86 47" може да има последици за мнозина, включително и за Тръмп

Казусът поставя въпроси за критериите при разследване на заплахи и за последователността в действията на правосъдното министерство

Водолази откриха останки от най-голямата военноморска загуба на САЩ през Първата световна война

Британски водолази локализираха потъналия преди повече от век кораб "Тампа" край бреговете на Корнуол

На Чарлз му отне цял живот, за да стане крал. Сега трябва да се справя с Тръмп

Дипломация на ръба: Може ли кралят да спаси "специалните отношения" с Вашингтон в ерата на непредвидимия Тръмп?

Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк

Крал Чарлз III и съпругата му Камила разделиха ангажиментите си по време на ключовата визита в САЩ. Докато кралицата събра културния елит в библиотеката, монархът посети Харлем, за да подкрепи младежки инициативи за устойчиво земеделие

Новият „командир в сянка“: Кой е човекът, който тихомълком превзема властта в Иран

Докато президентът Доналд Тръмп твърди, че има признаци на безпорядък във военното ръководство на Иран, един ключов играч изглежда натрупва значително влияние, което би могло да оформи позицията на Ислямската република както на бойното поле, така и на масата за преговори

"Огромен шамар": Възможен ли е ФИДЕС без Орбан?

ФИДЕС ще гласува за ново партийно ръководство на конференция на 13 юни, заяви депутатът Ерик Банки

Фатален инцидент в Бургас: Багер изсипа пръст върху работник, мъжът почина

Колегите му са се опитали да го изровят с голи ръце

Медведев: 450 000 души са се записали в руската армия през 2025 г.

Още 127 000 са подписали договори от началото на тази година

Ужасяващ инцидент на АМ „Европа“: Кола полетя от 6 м височина върху жп линия

Има двама пострадали, жена е настанена в болница с опасност за живота

Кои са председателите на парламентарните групи и заместниците им

Новият парламент избра заместник - председатели

Предложенията бяха приети единодушно с 234 гласа

Военни изтребители прелетяха над стадион в Турция по време на мач

Кадрови промени настъпиха след напрежение по време на Купата на Турция

Измами с имоти на Халкидики - мними брокери от Балканите предлагат чужда собственост

Те дръзко предлагат имотите за продажба в социалните мрежи в страните си с надеждата, че ще намерят заинтересовани купувачи, които ще паднат в капана им

Зеленски разпореди преговори с екипа на Тръмп

Украйна е готова да работи за това по всякакъв достоен и ефективен начин, подчерта украинският президент.

ЕС осъди България да плати 1,9 млн. евро за забавяне на правила за пътни такси

Става въпрос за директива, която трябва да уеднакви системите за електронно таксуване

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Цветомир от Hell’s Kitchen: Искаме дете с приятелката ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

На добър час: Дара заминава за „Евровизия“ във Виена

Edna.bg

Анри: С ПСЖ - Байерн бяхме на седмото небе, а с Атлетико - Арсенал се върнахме на земята

Gong.bg

Кюстендилеца с емоционално послание след отстраняването на Лудогорец (видео)

Gong.bg

Трагедия в Бургас: Багер изсипа пръст върху работник, мъжът почина (СНИМКИ)

Nova.bg

Михаела Доцова е новият председател на парламента

Nova.bg