БАБХ блокира тонове забранени препарати и торове в Свищовско

И нспектори на Българска агенция по безопасност на храните разкриха големи количества забранени препарати за растителна защита и торове в складове на земеделски холдинг в свищовското село Вардим. Открити са над 19 тона и повече от 28 000 литра продукти, които са без етикети на български език или с изтекъл срок на годност. Количествата са възбранени, а складовете са поставени под полицейска охрана.

Проверката е обхванала три помещения, като само едно от тях е било регистрирано за съхранение и търговия на едро с подобни продукти. Останалите два склада са функционирали без необходимата регистрация.

В легалния склад инспекторите са установили 17,5 тона и 510 литра забранени торове без етикет на български език, както и още 530 литра торове с изтекъл срок на годност. В същото помещение са намерени и 49 тона захар от захарно цвекло с етикети на украински език.

В нерегламентираните складове са открити 10 380 литра и 1,875 тона забранени препарати за растителна защита без етикети на български език, както и 16 725 литра с изтекъл срок на годност. Допълнително са възбранени и 10 тона захар, съхранявана в нарушение на правилата за безопасност заедно с химични продукти.

От БАБХ посочват, че препаратите и торовете с изтекъл срок ще бъдат унищожени, а забранените вносни продукти подлежат на допълнителни проверки от компетентните институции. Предстои да бъде взето решение и за съдбата на откритите количества захар, като е ясно, че те няма да достигнат до търговската мрежа.

За установените нарушения са уведомени редица институции, сред които Главна дирекция Национална полиция, Главна дирекция Борба с организираната престъпност, Държавна агенция Национална сигурност, Агенция Митници и Национална агенция за приходите.

Проверките са част от международната операция SILVER AXE, координирана от Европол с подкрепата на Европейска служба за борба с измамите. Инициативата има за цел да ограничи нелегалния внос и разпространение на нерегламентирани пестициди и торове на територията на Европейския съюз.