Новият „командир в сянка“: Кой е човекът, който тихомълком превзема властта в Иран

Д окато президентът Доналд Тръмп твърди, че има признаци на безпорядък във военното ръководство на Иран, един ключов играч изглежда натрупва значително влияние, което би могло да оформи позицията на Ислямската република както на бойното поле, така и на масата за преговори.

И той вероятно не е фигурата, която Белият дом би искал да види начело.

Докато аятолах Моджтаба Хаменей пое най-високия пост на върховен лидер след убийството на баща си, а председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф застана под светлината на прожекторите в преговорите, възходът на бригаден генерал Ахмад Вахиди може да се окаже най-значимата от всички промени, случващи се в сложната вътрешна динамика на властта в Иран.

Вахиди беше назначен за ръководител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) след убийството на неговия предшественик Мохамад Пакпур в началните етапи на войната между САЩ, Израел и Иран, започнала преди два месеца. Това е позиция, която го превръща в основна мишена, като се има предвид, че Пакпур пое ролята едва след убийството на бившия шеф на КГИР Хосейн Салами от страна на Израел по време на 12-дневната война през юни миналата година, пише Newsweek.

Но компетенциите на Вахиди са уникални. Освен че е служил като заместник-командир на КГИР, министър на вътрешните работи при бившия президент Ибрахим Раиси и министър на отбраната при бившия президент Махмуд Ахмадинеджад, Вахиди е бил и един от основателите и първи ръководител на елитните сили „Кудс“, по-късно ръководени от генерал-майор Солеймани до смъртта му при американски удар през 2020 г., нареден от Тръмп.

Днес, когато Ислямската република е изправена пред най-сериозното си изпитание от Ирано-иракската война през 80-те години на миналия век (по време на която бяха изковани КГИР и силите „Кудс“), „Ахмад Вахиди е човекът, който взема решенията“, заяви пред Newsweek Камран Бохари, стратегически анализатор и старши сътрудник в Съвета за близкоизточна политика, който е писал обширно за вътрешната еволюция на иранското ръководство.

Сянката зад сянката

Солеймани, по време на своето 21-годишно управление като шеф на силите „Кудс“, често беше наричан „командирът в сянка“. Той си спечели това прозвище заради мащабната си кариера в организирането на тайни операции в чужбина – от подпомагане на милиции за нападения срещу американски войски в Ирак, през подкрепа за Хизбула срещу Израел, до борба с бунтовници и джихадисти, включително групировката „Ислямска държава“ (ИДИЛ), в Ирак и Сирия.

И все пак Солеймани се превърна в известна личност за своето време. Неговата публична популярност се оказа фатална, когато Тръмп реши да предприеме безпрецедентния ход да го ликвидира по време на посещение в Ирак през януари 2020 г.

Вахиди също е добре известен на Запада, след като през 2007 г. получи „червена бюлетина“ от Интерпол, а през 2010 г. му бяха наложени санкции от САЩ заради предполагаема роля в смъртоносния бомбен атентат срещу еврейски център в Аржентина през 1994 г. Оттогава Вахиди е обект на допълнителни ограничения от страна на САЩ и Европейския съюз, макар че това не попречи на кариерата му в Иран.

Говорейки в Буенос Айрес миналата седмица, заместник-държавният секретар по контрола на въоръженията и международната сигурност Томас ДиНано припомни предполагаемата роля на Вахиди в атентата през 1994 г. срещу Asociación Mutual Israelita Argentina и в експлозията от 1992 г., насочена срещу израелското посолство, също в аржентинската столица.

ДиНано нарече издигането на Вахиди за шеф на КГИР „ясно доказателство за вината на Корпуса като чуждестранна терористична организация и ролята му в дългогодишното спонсориране на тероризма от страна на иранската държава“.

Въпреки публичните си постове обаче, Вахиди остава до известна степен енигма. Способността му да маневрира нагоре във формалните структури на държавната власт, да гради връзки, основани на технократско, а не на персонализирано лидерство, и да поддържа по-нисък международен профил, го прави особено опасен противник.

Бохари, който е и старши директор на Института New Lines във Вашингтон, се е срещал за кратко с Вахиди в кулоарите на конференция в Техеран преди 15 години, описвайки го като изненадващо общителен и говорещ свободно английски език.

Той също така направи на пръв поглед невероятен паралел между Вахиди и предпоследния монарх на Иран – Реза Шах Пахлави. Пахлави, чийто син по-късно беше свален по време на Ислямската революция през 1979 г. и чийто внук и днес се стреми да си върне трона, взема властта като ръководител на мощната Персийска казашка бригада чрез поредица от военни действия между 1921 и 1925 г., довели до падането на изтощената от войни династия Каджар.

Подобно на Пахлави, отбелязва Бохари, Вахиди е „човек вътре в системата“ и в крайна сметка може да я премоделира, ако успее да оцелее в конфликта.

„Доколкото знаем, утре той може да бъде ударен при въздушно нападение и да изчезне. Но той оставя впечатлението за човек, който би искал да бъде онази бонапартистка фигура, за която всички говорят“, казва Бохари.

„Той не може да го направи сам. Ще има центрове на власт. Мисля, че в момента той консолидира властта и чувам от контакти в страната, че той има амбиции, ако щете – лични амбиции“, добави Бохари.

Възходът на Вахиди бележи и ускоряването на дългогодишна еволюция в Ислямската република. Дори през последните години на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, властта тихо и все повече се делегираше на други сектори, включително КГИР и редовните въоръжени сили на Иран, известни като Артеш.

Бохари отбеляза това още преди две години, когато „се появиха институции – както КГИР с цялата му сложност, така и Артеш, който Али Хаменей в един момент въведе като противотежест на Гвардейците, за да запази властта си“.

„С други думи, Гвардейците вземаха решенията дълго преди тази война. Това, което се случи сега, е, че това се превърна в де факто положение, защото няма върховен лидер. И продължавам да казвам това, защото смятам, че Моджтаба Хаменей е в най-добрия случай номинален върховен лидер. Дори и да не беше ранен, той нямаше да притежава влиянието, на което се радваше баща му, защото в крайна сметка той просто управляваше кабинета на баща си“, казва Бохари.

„Най-лошият случай“

Аника Ганзевелд, мениджър на портфолиото за Близкия изток в проекта Critical Threats на American Enterprise Institute, твърди, че отсъствието на новия върховен лидер на Иран, чиято публична роля след назначаването му миналия месец се ограничава до писмени изявления, публикувани от неговия офис, само е помогнало да се разчисти пътят за консолидирането на властта от Вахиди.

„Липсата на върховен лидер, който да арбитрира между фракциите на режима и да действа като върховен орган за вземане на решения, вероятно е допринесла за възхода на Вахиди в режима“, казва Ганзевелд пред Newsweek.

Въпреки че Тръмп често се хвали, че е постигната „смяна на режима“ в Иран, той призна още в началото на конфликта риска от появата на ново ръководство, което ще продължи да действа в противоречие с интересите на САЩ.

„Предполагам, че най-лошият случай би бил да направим това и тогава властта да поеме някой, който е толкова лош, колкото предишния човек, нали?“, каза Тръмп в отговор на журналистически въпрос миналия месец, само няколко дни след началото на войната. „Това може да се случи. Не искаме това да се случва. Вероятно би било най-лошото“, добави американският президент.

Тази реалност може би започва да се проявява, особено след като Вахиди изглежда е започнал да формира свой собствен „вътрешен кръг“, който според Ганзевелд включва секретаря на Върховния съвет за национална сигурност Мохамед Багер Золгадр.

Золгадр пое влиятелния пост миналия месец след убийството от страна на Израел на неговия предшественик Али Лариджани, за когото се смяташе, че е втори в командването и фактически отговаря за държавата от името на предимно отсъстващия върховен лидер. Неговата смърт остави голяма празнота по отношение на институционалната сплотеност.

Сега кликата на Вахиди изглежда „доминира в процеса на вземане на решения в режима в момента“, казва Ганзевелд, което усложнява стремежа към споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на конфликта, решаване на проблема с ядрената програма на Иран и, може би най-спешно, справяне с взаимните блокади на САЩ и Иран в критичния за енергийната търговия Ормузки проток.

„Вахиди и лидерите на КГИР близо до него изглежда са изтласкали на заден план по-прагматичните длъжностни лица, като лидерите на преговорната делегация на Иран, председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф и министъра на външните работи Абас Арагчи, които проявиха по-голяма отвореност за постигане на компромис със Съединените щати“, казва Ганзевелд.

„За разлика от тях, Вахиди не е дал никакви индикации за готовност да отстъпи пред основните изисквания на САЩ, свързани с ядрената програма на Иран и Ормузкия проток“, добави тя.

Група от петима

И все пак Вахиди не е единственият, който се бори за власт.

Али Алфонех, старши сътрудник в Института за арабските държави от Залива, който се специализира в проследяване на вътрешната динамика в Иран, описва „колективно ръководство от петима души“, в което „основната разделителна линия минава между избраните длъжностни лица – президента Масуд Пезешкиан и председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф – и неназначените участници: шефа на съдебната власт Голам-Хосейн Мохсени-Еджеи; представител на КГИР (или бившия командир Мохсен Резаи, или настоящия командир бригаден генерал Ахмад Вахиди) и неидентифициран представител на редовната армия“.

Разделителната линия е важна, каза Алфонех пред Newsweek, защото „избраните служители са склонни да мислят за преизбиране и са по-чувствителни към тежкото положение на населението, докато неназначените служители са по-склонни да приемат трудностите за обществото“.

Сред тези фигури той класира и Галибаф, и Вахиди като едни от „най-стратегически мислещите фигури“ в системата, наричайки ги „прагматични оператори“.

Нещо повече, за Вахиди се съобщава, че има история на контакти както с ЦРУ, така и с израелската шпионска агенция Мосад още през 80-те години. Тайната договореност, станала известна като скандала „Иран-Контра“, включваше продажба на оръжие от американски служители на Иран по време на войната му с Ирак, за да се пренасочат средства към бунтовниците „Контра“, борещи се срещу социалистическото правителство в Никарагуа, въпреки забраната на Конгреса за финансиране на централноамериканския бунт.

Тръмп, от друга страна, изрази ясно предпочитание към Галибаф.

Бивш шеф на военновъздушните сили на КГИР и кмет на Техеран, който четири пъти неуспешно се кандидатира за президент, Галибаф се утвърди като известен мост между различните ирански лагери и групи по интереси. В същото време вътрешната му репутация е опетнена от връзки с няколко високопрофилни обвинения в корупция.

Дори ако досието на Вахиди му дава предимство, малцина очакват явно поемане на властта от КГИР, който традиционно предпочита да поддържа слой на „правдоподобно отрицание“ в иранските дела.

„Нито той, нито КГИР като институция изглеждат склонни да извършат държавен преврат и да поемат пълната отговорност за управлението на държава под тежък вътрешен и външен натиск“, казва Алфонех. „От гледна точка на КГИР, споразумение за споделяне на властта с цивилни и полуцивилни фигури като Галибаф е за предпочитане: то позволява на Гвардейците да доминират в стратегическото вземане на решения и да разпределят намаляващите ресурси на страната, докато цивилните поемат обществената вина за провалите на режима“, добавя той.

Появиха се и някои признаци на несъгласие. Ирански анализатори и медии с различни политически ориентации и официални връзки предлагат съперничещи си планове за това как да се продължи в преговорите и конфликта.

Все пак дори редица видни консервативни източници в страната предупредиха срещу усилията за подклаждане на вида „вътрешни борби“, за които Тръмп твърди, че съществуват, като повечето се обединяват зад дипломатическия път.

И макар че несъмнено съществуват съперничества сред ключовите гласове в Ислямската република, Алфонех твърди, че честите изказвания на Тръмп за разломи в апарата за вземане на решения в Иран разкриват повече за собствените проблеми на Белия дом, който се люшка между реторика за война и мир два месеца след началото на конфликта.

„Екзистенциалната заплаха, породена от Израел и Съединените щати, насърчи сплотеността, а не разделението сред иранските лидери. Твърденията на президентът Тръмп за вакуум в лидерството и нерешителност в Техеран разкриват повече за безпорядъка във Вашингтон, отколкото за реалностите в Иран“, казва Алфонех.

„Неговите твърдения, че иранските лидери са признали колапс или че режимът вече се е променил, отразяват неспособност да види света такъв, какъвто е, а не такъв, какъвто той желае да бъде“, добави той.