Свят

Водолази откриха останки от най-голямата военноморска загуба на САЩ през Първата световна война

Британски водолази локализираха потъналия преди повече от век кораб "Тампа" край бреговете на Корнуол

30 април 2026, 13:18
Източник: iStock/Getty Images

Е кип британски водолази откри останките на американския кораб "Тампа", смятан за най-голямата морска загуба на САЩ по време на Първата световна война, съобщиха от Бреговата охрана на САЩ, предава CNN.

Корабът е открит на дълбочина около 91 метра, на приблизително 80 километра от бреговете на Корнуол, след продължило три години издирване.

"Това откритие е резултат от три години изследвания и проучвания. "Тампа" има огромно значение за Съединените щати и за близките на всички, загинали в този ден. Мястото на последния им покой вече е известно", заяви ръководителят на екипа водолази Стив Мортимър.

Останките са открити от доброволния британски екип Gasperados Dive Team, специализиран в техническо гмуркане и издирване на корабокрушения. Екипът е извършил общо десет експедиции, преди да локализира кораба.

"Откриването на "Тампа" не се случи само през уикенда. Това беше десетото ни гмуркане до възможни цели. Успяхме", посочват от групата.

От Бреговата охрана уточняват, че са съдействали с архивни данни и изображения, включително детайли от палубата, корабния рул и въоръжението, които са помогнали за потвърждаване на идентичността на останките.

Историческите данни показват, че на 26 септември 1918 г. корабът е бил поразен от германска подводница край южното крайбрежие на Англия. Торпедото удря плавателния съд в средната част, а последвалата експлозия го изпраща на дъното само за три минути.

На борда са се намирали 131 души, 111 служители на Бреговата охрана на САЩ, четирима моряци от Военноморските сили на САЩ и 16 британци, включително военнослужещи и цивилни. Всички загиват.

Според данните част от екипажа включва имигранти, а 11 от загиналите са чернокожи, първите представители на малцинства в Бреговата охрана, загинали в бойни действия.

Корабът е бил на път към Уелс за зареждане с въглища, след като е напуснал конвой, който е ескортирал в Атлантическия океан. Малко след като е засечен от германската подводница UB-41, по него е изстреляно едно торпедо, последвано от вторичен взрив, вероятно причинен от възпламеняване на въглищен прах или детонация на дълбочинни бомби.

"Когато "Тампа" е изгубен с целия си екипаж през 1918 г., това оставя трайна следа в нашата служба", заяви командващият Бреговата охрана адмирал Кевин Лъндей. "Откриването на останките ни свързва с тяхната саможертва и напомня, че отдадеността към дълга остава."

От институцията посочват, че се разработват планове за допълнително изследване на останките чрез автономни системи и роботизирана техника.

Източник: CNN    
Тампа Първа световна война Корабокрушение Британски водолази Брегова охрана на САЩ Германска подводница Корнуол Морска загуба Загинали Подводни изследвания
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

