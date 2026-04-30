Отвлякоха и пребиха човек посред бял ден в Габрово

Н а 26 април, около 15:50 часа, в РУ-Габрово е постъпил сигнал, че в района на хранителен магазин на ул. „Никола Войновски“ 47-годишен мъж е бил отвлечен, като впоследствие му е нанесен побой.

Разследват отвличане на мъж в Габровско

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия са установени трима мъже, съпричастни към извършеното деяние.

Мъж е отвлечен и пребит заради 130 лв.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратура - Габрово.