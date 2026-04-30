Обвинението срещу Коми за "86 47" може да има последици за мнозина, включително и за Тръмп

Казусът поставя въпроси за критериите при разследване на заплахи и за последователността в действията на правосъдното министерство

30 април 2026, 13:52
Източник: БТА/АП

В торото обвинение на администрацията на Доналд Тръмп срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми изглежда стъпва върху изключително нестабилна основа, пише CNN.

Предполагаемото престъпление на Коми е публикация на изображение с мидени черупки, подредени така, че да изписват "86 47". Изразът "86" е жаргон, който обикновено означава "да се премахне" или "да се отървеш от нещо", а Тръмп е 47-ият президент. Още от самото начало администрацията твърди, че това представлява заплаха срещу него.

По тази логика обаче много други американци, включително известни съюзници на Тръмп, биха могли да бъдат обвинени или поне разследвани.

Ситуацията е иронична и с оглед на факта, че Министерството на правосъдието на Тръмп сега разследва и повдига обвинения за съдържание със смътно заплашителен характер, при положение че самият Тръмп има дълга история на подобна реторика.

Теоретично е възможно да съществува доказателство, че Коми е възприемал публикацията си като реална заплаха, нещо, което Министерството на правосъдието трябва да докаже. В трите страници на обвинителния акт обаче липсват съществени детайли.

Още през май, когато въпросът беше повдигнат за първи път, Коми заяви, че не е осъзнавал, че "86" може да има насилствени конотации, и бързо е изтрил публикацията.

Според принципа на Бръснача на Окам по-вероятно е случаят да е слабо обоснован. Тръмп вече е давал ясно да се разбере, че иска Коми да бъде обвинен, а когато първият опит за обвинение не успя, президентът и други представители на администрацията бързо обявиха публикацията за заплаха, още преди да бъде проведено реално разследване. Това не е и първият подобен случай срещу негов опонент.

Дори някои консервативни юристи и съюзници на Тръмп изразяват скептицизъм към обвинението срещу Коми.

Един от проблемите за правителството може да бъде доказването, че не става дума за селективно преследване. Много други хора са използвали формулировката "86" без тя да бъде тълкувана като заплаха.

Сред най-известните примери е инфлуенсърът Джак Пособец, който през 2022 г. публикува "86 46", същата формула като тази на Коми, но насочена към Джо Байдън. Пособец твърди, че публикацията на Коми е призив за убийство, но неговият собствен пост остава онлайн и до днес.

Две години по-късно друг про-Тръмп коментатор, Скот Адамс, пише: "Симулацията казва, че е време да "86" Байдън."

Няма данни нито един от тях да е бил разследван за потенциална заплаха. Адамс почина през януари.

Също така няма данни за подобно разследване срещу губернатора на Мичиган Гретчен Уитмър, която през 2020 г. се появява по телевизията с надпис "86 45", препратка към Тръмп като 45-и президент.

Други съюзници на Тръмп също са използвали "86" в политически контекст без очевидно заплашително значение.

Бившият републикански конгресмен Мат Гетц например през 2024 г. използва израза, за да опише отстраняването на свои колеги от ръководни позиции, а не физическо насилие.

Водещият на Fox News Джеси Уотърс също тълкува публикацията на Коми като "поръчка за убийство", но месеци по-късно сам използва същия термин за хора, загубили политическите си постове.

Допълнително усложнение е широкото разпространение на продукти с подобни надписи. Онлайн платформи като Amazon от години продават артикули с "86 47", "86 46", "86 45" и дори "86 44" (за Барак Обама). Много от тях се рекламират като призиви за политическо отстраняване, а не за насилие, и остават в продажба.

Това поставя въпроса дали Министерството на правосъдието ще разследва и продавачите и купувачите на подобни продукти.

В отговор на въпроси по темата изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш заяви, че случаят с Коми е различен, без да уточни с какво.

"Самият факт, че има сходни публикации или изказвания, това се случва всеки ден. Не всички водят до обвинения. Всичко зависи от конкретните факти", каза той пред CBS News.

Бланш обаче призна, че "няма представа" дали другите случаи са били разследвани и дали са довели до различни резултати.

Това не е първият случай, в който Министерството на правосъдието при управлението на Тръмп е обвинявано в различно отношение към съюзници и опоненти.

През миналата година администрацията разглежда случаи на предполагаеми ипотечни измами срещу негови критици, сред които сенаторът Адам Шиф, главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс и членът на Федералния резерв Лиза Кук. Няма данни за подобни действия срещу републиканци със сходни казуси, като Кен Пакстън.

Друг ключов аспект е, че стандартът, приложен срещу Коми, би могъл да се отрази и на самия Тръмп.

През годините той многократно е използвал изрази със заплашителен оттенък. През 2016 г. намеква, че привърженици на Втората поправка могат да попречат на Хилари Клинтън да назначава съдии.

През 2020 г. споделя видео, в което негов поддръжник казва: "Единственият добър демократ е мъртвият демократ."

През 2023 г. публикува материал със своя снимка с бейзболна бухалка, с тази на прокурора Алвин Браг, действие, определено от негов адвокат като "неуместно".

В началото на 2024 г. споделя изображение на камион с илюстрация на Джо Байдън, вързан в товарното пространство.

По-късно същата година говори за хипотетична ситуация, в която Лиз Чейни е "изправена срещу девет насочени към нея оръдия".

Той също така многократно е намеквал, че негови опоненти заслужават смъртно наказание.

Това са само част от изказванията му, които биха могли да се тълкуват като заплашителни, ако се приложи стандартът, използван в случая с Коми.

Малко вероятно е обвинението срещу Коми да доведе до осъдителна присъда. Но случаят може да покаже докъде е готова да стигне администрацията в стремежа си да преследва политически опоненти.

"Това е още един пример, за който ще съжаляваме, защото поставяме доста ниска летва", коментира сенаторът Том Тилис пред CNN.

Източник: CNN    
Джеймс Коми Доналд Тръмп Обвинение 86 47 Заплаха Селективно преследване Министерство на правосъдието Политически опоненти Реторика на Тръмп ФБР
Юристът д-р Михаела Доцова е новият председател на 52-рото Народно събрание

„Тя чисто и просто го мрази": Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

Старт на 52-рото НС: Новите депутати положиха клетва

Разкриха причината за внезапната смърт на Патрик Мълдун

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Защо виното е токсично за котките

Петролът отново тръгна нагоре
Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие
Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

Вицепрезидентът на САЩ сподели емоционални подробности за хаоса по време на опита за покушение срещу Доналд Тръмп и призна, че съпругата му Уша е научила за инцидента от социалните мрежи, докато е била сама с трите им децата

