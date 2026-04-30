ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване е част от групата на ЛЕВ ИНС

Г рупата на ЛЕВ ИНС обявява, че Пенсионноосигурителен институт вече официално оперира под новото име ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване. Промяната е част от по-широка трансформация, която включва и ребрандирането на ЛЕВ ИНС Живот. С тези стъпки групата разширява своята дейност и затвърждава присъствието си на пазара чрез трите дружества: ЛЕВ ИНС, ЛЕВ ИНС Живот и ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване. Те отразяват стратегическото позициониране и стремежа към изграждане на по-силна синергия между застрахователните, животозастрахователните и пенсионноосигурителните услуги, което ще позволи предлагането на по-широка гама от продукти и интегрирани решения за индивидуалните и корпоративни клиенти на групата.

„Тази стратегическа и ребрандинг трансформация представлява ключов момент в развитието на нашата група. Тя ни позволява да надградим натрупания опит и да предложим още по-цялостни решения за финансовата сигурност на хората и общността, в която живеем - както днес, така и в дългосрочен план“, споделя Валентин Илиев, Изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС и Председател на УС на ЛЕВ ИНС Пенсионно осигуряване.

Трите дружества в структурата на групата - ЛЕВ ИНС, ЛЕВ ИНС Живот и ЛЕВ ИНС Пенсионно осигуряване ще продължат да развиват своите направления, като същевременно ще работят в тясно сътрудничество за предоставянето на интегрирани решения за финансовата защита и бъдещето на клиентите.

За клиентите и партньорите на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване не се предвиждат промени в текущите услуги и договорни отношения. Екипите ще продължат да работят с фокус върху високото качество на обслужване и професионалната експертиза. Дружеството представя своята обновена визуална идентичност и нов уебсайт, които подчертават принадлежността към групата на ЛЕВ ИНС и отразяват общата философия за стабилност, доверие и дългосрочна грижа за клиентите.

Стъпка напред в годината на 30-годишния юбилей на ЛЕВ ИНС

2026 година е особено значима за ЛЕВ ИНС, която отбелязва 30 години от своето създаване - три десетилетия, през които компанията се утвърждава като надежден, отговорен и устойчив партньор за своите клиенти и обществото. Юбилеят е символ не само на дългогодишно присъствие, но и на натрупан опит, последователност и отдаденост към мисията „Пазим Важните Неща“.