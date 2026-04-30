Разкриха причината за внезапната смърт на Патрик Мълдун

Р азкрита е официалната причина за смъртта на актьора Патрик Мълдун. Звездата от „Мелроуз Плейс“ е починал от миокарден инфаркт, по-известен като сърдечен удар, на 19 април. Това става ясно от смъртния акт, цитиран от списание PEOPLE.

Обичан актьор почина внезапно на 57 години

Документът посочва белодробна емболия и наследствена коагулопатия като основни фактори за фаталния изход. Коагулопатията е генетично състояние, което нарушава процеса на съсирване на кръвта в организма. Белодробната емболия, от своя страна, представлява кръвен съсирек, който блокира притока на кръв към артерия в белия дроб.

‘Melrose Place’ actor Patrick Muldoon’s cause of death confirmed https://t.co/ZsBdPyvfWp pic.twitter.com/dTsyBcwKTK — New York Post (@nypost) April 29, 2026

Според документите тленните останки на Мълдун са били кремирани във вторник, 28 април. В смъртния акт професията му е вписана като актьор и продуцент.

Мениджърът на Мълдун потвърди загубата в изявление пред Variety, споделяйки, че актьорът е починал внезапно в неделя, 19 април. Още тогава Deadline съобщи, че смъртта е настъпила вследствие на сърдечен удар.

Само два дни преди трагедията актьорът публикува пост в Instagram, в който изрази вълнението си от новия криминален трилър „Kockroach“ с участието на Крис Хемсуърт и Тейрън Еджъртън. Мълдун бе вписан като изпълнителен продуцент на проекта.

„Толкова съм развълнуван да бъда част от този невероятен проект KOCKROACH, режисиран от Мат Рос, с участието на Крис Хемсуърт, Тейрън Еджъртън, Зази Бийтс и Алек Болдуин“, написа той в последната си публикация.

Най-емблематичната му роля остава тази на Остин Рийд в „Дните на нашия живот“, където играе от 1992 до 1995 г., преди да се завърне в образа след 16-годишна пауза през 2011 г. Той е познат и като Ричард Харт от „Мелроуз Плейс“, където участва в три сезона. Други негови забележителни изяви включват сериала „Спасен от звънеца“ и ролята на Зандър Баркалоу в култовата класика от 1997 г. „Звездни рейнджъри“.

Days of Our Lives star Patrick Muldoon's tragic cause of death announcedhttps://t.co/pS1A47hFw4 — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) April 30, 2026

Редица негови колеги отдадоха почит в социалните мрежи. Лиса Рина, която играеше негова сестра на екрана, сподели тяхна обща снимка с емоджи на разбито сърце.

Алисън Суини, негова партньорка в сериала от 1993 г., сподели емоционален пост в платформата X:

„Пат беше изключителен човек – блестящ талант, безкрайно добър и с щедра душа. Имах голям късмет да работя с него в самото начало на кариерата ми в „Дните на нашия живот“. Той веднага ме накара да се почувствам спокойна на снимачната площадка. Носеше уникален чар и чувство за хумор всеки ден. Един наистина надарен човек, който ще ни липсва много.“

Патрик Мълдун оставя след себе си своята партньорка Мириам Ротбарт, родителите си Даяна и Патрик Мълдун-старши, сестра си Шана и зет си Ахмет Запа, както и своите племенници Хало и Ароу Запа.