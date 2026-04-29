Терористичен акт в еврейския квартал в Лондон

Д вама души са намушкани в еврейския квартал в Северен Лондон, според местна еврейска група за сигурност, предава Си Ен Ен. Полицията определи нападението като терористичен акт.

Мъж е задържан на място в „Голдърс Грийн“, а няколко автомобила на спешните служби, включително линейка и полицейски хеликоптер, са пристигнали на мястото на инцидента.

Мъжът е бил „видян да тича по „Голдърс Грийн Роуд“, въоръжен с нож, и да се опитва да намушка еврейски граждани“, според местна група за сигурност, която осигурява наблюдение на квартала и реагиране при спешни случаи.

Британският премиер Киър Стармър заяви пред парламента, че инцидентът е „дълбоко обезпокоителен“.

„Всички ние трябва... да бъдем абсолютно ясни в решимостта си да се справим с всяко от тези престъпления, подобни на които сме виждали твърде много напоследък“, добави той.

„Нападенията срещу нашата еврейска общност са нападения срещу Великобритания“, каза Стармър.

Началникът на лондонската полиция Марк Роули заяви, че 45-годишният заподозрян за нападението имал история на сериозни прояви на насилие и психически проблеми.

Роули определи станалото като „ужасяващ акт на насилие“, насочен срещу еврейската общност.

Пострадалите са евреи на 34 и 76 години. Антитерористичните служби разследват дали нападението е свързано с неотдавнашните палежи на синагоги и други еврейски обекти в британската столица.

Еврейската общност в Лондон е обект на вълна от антисемитски атаки през последните седмици. Миналия месец подпалвачи запалиха четири линейки, принадлежащи на еврейска благотворителна организация в „Голдърс Грийн“. Впоследствие четирима души бяха обвинени от полицията. След това, седмици по-късно, синагога и бившите помещения на еврейска благотворителна организация, и двете в Северен Лондон, бяха нападнати.