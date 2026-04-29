Терористичен акт в еврейския квартал в Лондон

Британският премиер Киър Стармър заяви пред парламента, че инцидентът е „дълбоко обезпокоителен"

29 април 2026, 14:59
Д вама души са намушкани в еврейския квартал в Северен Лондон, според местна еврейска група за сигурност, предава Си Ен Ен. Полицията определи нападението като терористичен акт. 

Мъж е задържан на място в „Голдърс Грийн“, а няколко автомобила на спешните служби, включително линейка и полицейски хеликоптер, са пристигнали на мястото на инцидента.

Мъжът е бил „видян да тича по „Голдърс Грийн Роуд“, въоръжен с нож, и да се опитва да намушка еврейски граждани“, според местна група за сигурност, която осигурява наблюдение на квартала и реагиране при спешни случаи.

Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

Британският премиер Киър Стармър заяви пред парламента, че инцидентът е „дълбоко обезпокоителен“.

„Всички ние трябва... да бъдем абсолютно ясни в решимостта си да се справим с всяко от тези престъпления, подобни на които сме виждали твърде много напоследък“, добави той.

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

„Нападенията срещу нашата еврейска общност са нападения срещу Великобритания“, каза Стармър. 

Началникът на лондонската полиция Марк Роули заяви, че 45-годишният заподозрян за нападението имал история на сериозни прояви на насилие и психически проблеми.

Роули определи станалото като „ужасяващ акт на насилие“, насочен срещу еврейската общност.

Пострадалите са евреи на 34 и 76 години. Антитерористичните служби разследват дали нападението е свързано с неотдавнашните палежи на синагоги и други еврейски обекти в британската столица. 

Еврейската общност в Лондон е обект на вълна от антисемитски атаки през последните седмици. Миналия месец подпалвачи запалиха четири линейки, принадлежащи на еврейска благотворителна организация в „Голдърс Грийн“. Впоследствие четирима души бяха обвинени от полицията. След това, седмици по-късно, синагога и бившите помещения на еврейска благотворителна организация, и двете в Северен Лондон, бяха нападнати.

Източник: CNN    
Северен Лондон Еврейски квартал Нападение с нож
