29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Н еделя, 29 април 1945 г. За Европа това е времето на окончателния залез на Третия райх. Съюзническите войски настъпват, Берлин е в руини, а надеждата за край на войната носи пролетен полъх.

Но на едно място в Бавария, само на двайсетина километра от Мюнхен, пролетта не съществува. Там времето е спряло в един вечен, смразяващ зимен мрак.

Именно на този ден части на 42-ра „Рейнбоу“ дивизия и 45-а пехотна дивизия на САЩ достигат портите на концентрационния лагер Дахау. Това, което откриват зад бодливата тел, не просто шокира света – то го променя завинаги.

Влакът на смъртта и отворената бездна

Когато американските войници преминават през главния вход, те не са подготвени за това, което ги очаква. Те са видели ужасите на фронта, познават смъртта в очите, но Дахау е нещо друго. Първото, което поразява сетивата им, е непоносимата, тежка миризма на гниене, която се носи във въздуха дори преди да са зърнали самите затворници.

Тогава се натъкват на „влака на смъртта“. В близост до лагера е изоставен влаков състав с товарни вагони, пълни с трупове – измършавели тела, натрупани едно върху друго като ненужен товар. Хора, умрели от глад, болести и изтощение по време на последния им „транспорт“ към нищото.

Американците, мнозина от които са едва на по 20 години, застиват в невярващ ужас. Вътре в самия лагер картината е още по-апокалиптична. Около 30 хиляди затворници – живи скелети, облечени в дрипи, с очи, в които всякаква светлина отдавна е угаснала.

Това не са просто жертви на войната, това са хора, превърнати в „неща“ от една идеология, която беше решила, че има право да определя кой да живее и кой да бъде изтрит от лицето на земята.

„Моделът“ на нацисткия терор

Важно е да разберем, че Дахау не е просто поредното място на масово убийство. Той е първият концентрационен лагер на нацистите, открит още през 1933 г. – само седмици след като Хитлер идва на власт. Той не е създаден за „окончателното решение“ на еврейския въпрос, а като лаборатория.

Там Хайнрих Химлер и неговите приближени тестват метода за дехуманизация. Там се раждат правилата, по които по-късно ще функционира цялата индустрия на смъртта в Аушвиц, Треблинка и Собибор.

Дахау служи като учебен център за СС, където пазачите се обучават как да убиват съвестта си, преди да започнат да убиват хора. Преди 29 април 1945 г. Дахау е символ на това докъде може да стигне човешката жестокост, когато е облечена в държавна власт и подкрепена от мълчанието на мнозинството. Това е бил моделът, прототипът на ада, който нацистите искаха да разпрострат по целия свят.

Урокът, който все още учим

Освобождаването на Дахау е един от онези моменти в историята, които поставят пред човечеството огледало. Когато войниците влизат в лагера, те принуждават местните граждани от близкия град да разгледат какво се е случвало в техния „задден двор“. Реакцията на германците е показателна – шок, отричане, срам, или пълно отчуждение. Този момент на конфронтация с истината е жизненоважен.

Днес, десетилетия по-късно, Дахау вече не е просто географска точка или исторически факт от учебниците. То е предупреждение. Урокът от 29 април 1945 г. е, че цивилизацията е изключително крехка конструкция. Тя не се крепи само на закони и институции, а на способността ни да виждаме човека в другия, дори когато пропагандата ни убеждава в противното.

Още събития на 29 април:

1877 г. – Създадено е Българското опълчение.

1879 г. – Александър I Батенберг е избран за княз на България от Първото велико народно събрание.

1917 г. – Гео Милев е ранен и впоследствие губи едното си око.

1945 г. – Втората световна война: Адолф Хитлер се жени за Ева Браун в Берлин и в завещанието си посочва за свой приемник адмирал Карл Дьониц.

2011 г – британският принц Уилям се жени за дългогодишната си приятелка Кейт Мидълтън

Родени: