Любопитно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Вижте какво се е случило на този ден в историята

29 април 2026, 08:39
Концентрационния лагер "Дахау"   
Източник: GettyImages

Н еделя, 29 април 1945 г. За Европа това е времето на окончателния залез на Третия райх. Съюзническите войски настъпват, Берлин е в руини, а надеждата за край на войната носи пролетен полъх.

Но на едно място в Бавария, само на двайсетина километра от Мюнхен, пролетта не съществува. Там времето е спряло в един вечен, смразяващ зимен мрак.

Именно на този ден части на 42-ра „Рейнбоу“ дивизия и 45-а пехотна дивизия на САЩ достигат портите на концентрационния лагер Дахау. Това, което откриват зад бодливата тел, не просто шокира света – то го променя завинаги.

Влакът на смъртта и отворената бездна

Когато американските войници преминават през главния вход, те не са подготвени за това, което ги очаква. Те са видели ужасите на фронта, познават смъртта в очите, но Дахау е нещо друго. Първото, което поразява сетивата им, е непоносимата, тежка миризма на гниене, която се носи във въздуха дори преди да са зърнали самите затворници.

Тогава се натъкват на „влака на смъртта“. В близост до лагера е изоставен влаков състав с товарни вагони, пълни с трупове – измършавели тела, натрупани едно върху друго като ненужен товар. Хора, умрели от глад, болести и изтощение по време на последния им „транспорт“ към нищото.

Американците, мнозина от които са едва на по 20 години, застиват в невярващ ужас. Вътре в самия лагер картината е още по-апокалиптична. Около 30 хиляди затворници – живи скелети, облечени в дрипи, с очи, в които всякаква светлина отдавна е угаснала.

Това не са просто жертви на войната, това са хора, превърнати в „неща“ от една идеология, която беше решила, че има право да определя кой да живее и кой да бъде изтрит от лицето на земята.

„Моделът“ на нацисткия терор

Важно е да разберем, че Дахау не е просто поредното място на масово убийство. Той е първият концентрационен лагер на нацистите, открит още през 1933 г. – само седмици след като Хитлер идва на власт. Той не е създаден за „окончателното решение“ на еврейския въпрос, а като лаборатория.

Там Хайнрих Химлер и неговите приближени тестват метода за дехуманизация. Там се раждат правилата, по които по-късно ще функционира цялата индустрия на смъртта в Аушвиц, Треблинка и Собибор.

Дахау служи като учебен център за СС, където пазачите се обучават как да убиват съвестта си, преди да започнат да убиват хора. Преди 29 април 1945 г. Дахау е символ на това докъде може да стигне човешката жестокост, когато е облечена в държавна власт и подкрепена от мълчанието на мнозинството. Това е бил моделът, прототипът на ада, който нацистите искаха да разпрострат по целия свят.

Урокът, който все още учим

Освобождаването на Дахау е един от онези моменти в историята, които поставят пред човечеството огледало. Когато войниците влизат в лагера, те принуждават местните граждани от близкия град да разгледат какво се е случвало в техния „задден двор“. Реакцията на германците е показателна – шок, отричане, срам, или пълно отчуждение. Този момент на конфронтация с истината е жизненоважен.

Днес, десетилетия по-късно, Дахау вече не е просто географска точка или исторически факт от учебниците. То е предупреждение. Урокът от 29 април 1945 г. е, че цивилизацията е изключително крехка конструкция. Тя не се крепи само на закони и институции, а на способността ни да виждаме човека в другия, дори когато пропагандата ни убеждава в противното.

Още събития на 29 април:

  • 1877 г. – Създадено е Българското опълчение.
  • 1879 г. – Александър I Батенберг е избран за княз на България от Първото велико народно събрание.
  • 1917 г. – Гео Милев е ранен и впоследствие губи едното си око.
  • 1945 г. – Втората световна война: Адолф Хитлер се жени за Ева Браун в Берлин и в завещанието си посочва за свой приемник адмирал Карл Дьониц.
  • 2011 г – британският принц Уилям се жени за дългогодишната си приятелка Кейт Мидълтън

Родени:

  • 1818 г. – роден е руският император Александър II
  • 1875 г. – роден е английският писател Рафаел Сабатини
  • 1893 г. – родена е българската поетеса Елисавета Багряна
  • 1957 г. – роден е ирландският актьор Даниъл Дей-Люис
  • 1958 г. – родена е американската актриса Мишел Пфайфър
  • 1970 г. – родена е американската актриса Ума Търман
Редактор: Надежда Неменски
Последвайте ни
Гюров:

Гюров: "Магазин за хората" е схема за празни рафтове и пълни джобове

"От най-високо паднахме до най-ниско": Малена Замфирова коментира възстановяването си

20 000 моряци под блокада в Персийския залив, сред тях и българи

Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 2 часа
Ексклузивно

Преди 1 час
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Преди 1 час
Ексклузивно

Преди 2 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Свят Преди 12 минути

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

Пилот загина при катастрофа с малък самолет в Германия

Свят Преди 23 минути

Според постъпилата информация от полицията пилотът, на 71 години, се е връщал в Швейцария, където живее

Безопасното шофиране не е скучно, но е много важно

Технологии Преди 36 минути

Има един мит, че който кара безопасно е скучен и дори неуверен и страхлив шофьор. Разбира се, няма нищо вярно в това. Даже обратното, изискват се доста умения и бдителност, за да шофираш разумно и да се наслаждаваш на пътуването

Бедствено положение в Тексас след разрушителни бури

Свят Преди 43 минути

Властите предупреждават за опасни ветрове и големи щети

Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 43 минути

Участникът, познат още като “Калифорнията” и “Фламингото”, разказва защо се определя като нестандартен играч, който не се страхува да рискува и да бъде различен

Цените на горивата в Европа: Спад във Франция, Германия – с трайно поскъпване

Свят Преди 45 минути

На какво се дължи разликата в стойността

Посегателство над „Орфеевото цвете“ в Родопите, унищожиха над 400 защитени растения

България Преди 50 минути

Находишето на редките цветя, включени в Червената книга, се намира в трудносотъпна местност

МОСВ с доклад за водните кризи, над 60% от водата се губи от компрометирана мрежа

България Преди 52 минути

Юлиян Попов: Целогодишно има населени места, които са на воден режим

Xpeng GX отбеляза световната си премиера на салона в Пекин, но ако не до края на тази, то през 2027 г. SUV-флагманът на марката ще стъпи и на родна територия.

Най-технологичната китайска марка, Xpeng, идва в България

Технологии Преди 57 минути

Xpeng произвежда чипове, роботи, летящи коли и леки автомобили, като първите три модела – P7+, G6 и G9 – идват у нас този юни. Официален представител е Българска Автомобилна Индустрия

България в топ 4 на ЕС по поскъпване на дизела заради Близкия изток

България Преди 1 час

Пред нас са само държави като Естония, Люксембург и Белгия, а очакванията са ценовият ефект от конфликта в Близкия изток да остане до октомври месец

Почина легендарният футболен треньор Янко Динков

България Преди 1 час

Тъжната новина съобщиха от „Марек“ - клубът, с който той записва най-забележителните си успехи

Парадът в Москва за 9 май ще е без военна техника

Свят Преди 1 час

Решението е мотивирано с „текущата оперативна обстановка" - формулировка, използвана за войната в Украйна

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Технологии Преди 1 час

Социалните мрежи изобилстват от информация и хора, което създава и известни рискове. Водещи регулатори отчитат увеличение на опитите за измами и на разнообразието от схеми, които се прилагат. Затова бдителността става още по-важна, за да се защитим

САЩ издават юбилейни паспорти с образа на Тръмп

Свят Преди 1 час

Те ще бъдат пуснати в обращение като част от честванията по повод 250-ата годишнина от подписването на Декларацията за независимост на САЩ през юли

Opel Frontera е предопределен да носи обемите в продажбите

Технологии Преди 2 часа

Моделът залага на атрактивен дизайн, комфортно поведение и щедро вътрешно пространство, което се допълва от възможността за конфигуриране на салона със 7места, а това значи данъчно облекчение

Зад кулисите на Иран: Кои са най-влиятелните фигури, които държат властта

Свят Преди 2 часа

Преговорите със САЩ са в задънена улица

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

На път към Виена: Орлин Павлов се подмладява с витамини и активен въглен

Edna.bg

Риалити звездата Теодор-Чикагото отпадна от Hell’s Kitchen

Edna.bg

Компани отправи апел към феновете на Байерн и обяви: Готови сме да умрем на терена, ако е необходимо

Gong.bg

Триото в атака на Байерн стори нещо немислимо

Gong.bg

„Чувствам се все по-добре“: Малена Замфирова разказа за възстановяването си

Nova.bg

Андрей Гюров нарече „Магазин за хората“ схема за празни рафтове и пълни джобове

Nova.bg