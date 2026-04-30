Юристът д-р Михаела Доцова е новият председател на 52-рото Народно събрание

"Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността, а държавността започва с уважението към институциите", заяви Доцова

30 април 2026, 11:26
Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите
Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание

Коя е д-р Михаела Доцова? Юристът, който поема кормилото на 52-рото Народно събрание
Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени
Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство
Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма

Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма
Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати

Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати
Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението по източния обходен път

Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението по източния обходен път

М ихаела Доцова от "Прогресивна България" беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание (НС).

Народното събрание проведе гласуване за избор на председател на 52-рото НС, като номинации направиха от "Прогресивна България" ПБ“ (ПБ) и „Възраждане“.

 За нея гласуваха 188 народни представители, нямаше "против" и 49 се въздържаха.

Източник: БГНЕС

Кандидатурата на Петър Петров от "Възраждане" получи 12 гласа, 174 против и 50 "въздържали се". 

За председател на 52-рото НС е избрана Михаела Доцова, обяви най-възрастният присъстващ народен представител Румен Миланов.

След обявяването на избора, Доцова получи букет цветя и поздравления от лидера на "Прогресивна България" Румен Радев.  

Процедурата по избор на председател е първа и ключова стъпка за започване на парламентарната работа.

Източник: БТА
  • Какво каза д-р Михаела Доцова от трибуната на НС

Юристът д-р Михаела Доцова се обърна към Народното събрание от парламентарната трибуна с призив за укрепване на правовата държава, институционалния ред и качеството на законодателния процес. В изказването си тя направи исторически паралел между приемането на Търновската конституция и настоящите предизвикателства пред българския парламент.

По-рано тя беше избрана за председател на НС. За нея гласуваха 188 народни представители, нямаше "против" и 49 се въздържаха.

"През месец април 1879 година във Велико Търново се приема конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България. Тази модерна за времето си конституция определя България като правова и независима държава", заяви Доцова.

Тя подчерта, че 147 години по-късно страната отново е изправена пред необходимостта да укрепи държавността.

Източник: БГНЕС

"Сто четиридесет и седем години по-късно, в последния ден на месец април, отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независима държава", посочи тя.

По думите ѝ основен приоритет трябва да бъде връщането към устойчиви законодателни практики и предвидим процес на вземане на решения.

"Да направим процеса предвидим, вместо прибързан, да е основа на дебат, вместо на процедурен формализъм. Да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието, вместо на парче. Да се водим от устойчивост на решенията, вместо от конюнктура", каза още Доцова.

Тя призова за институционално укрепване и уважение към държавността.

"Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността, а държавността започва с уважението към институциите", заяви юристът.

Източник: БГНЕС

В изказването си тя подчерта ролята на народните представители и дългосрочния характер на политическите решения.

"Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката. Историята не помни шумните. Историята помни градивните", каза тя.

Доцова заяви, че като председател ще се придържа към принципите на върховенството на Конституцията и парламентарния ред.

"Като пръв измежду равни, това е моят призив, да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността", посочи тя.

Тя допълни, че ще настоява за институционално достойнство и качествен законодателен процес.

Източник: БГНЕС

"Ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктното спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достойнството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация. Ще отстоявам качество и устойчивост на законодателния процес", заяви Доцова.

Тя определи парламента като център на законодателния дебат и политическия диалог.

"Народното събрание е храмът на законотворчеството. Тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат", каза тя.

В заключение Доцова призова за диалог, плурализъм и възстановяване на общественото доверие.

"Нека 52-рото НС бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва именно оттук, от тази зала. Нека възстановим авторитета на Народното събрание. Нека върнем доверието, че тук се работи в името на закона и в името на българското общество. С вяра в силата на правото и с уважение към Конституцията, както и с чувство за дълг към българското общество. На добър час на Петдесет и второто Народно събрание", заяви тя.

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

Старт на 52-рото НС: Новите депутати положиха клетва

Старт на 52-рото НС: Новите депутати положиха клетва

Разкриха причината за внезапната смърт на Патрик Мълдун

Разкриха причината за внезапната смърт на Патрик Мълдун

Капаните при покупка на имот и как да ги избегнете

Капаните при покупка на имот и как да ги избегнете

pariteni.bg
11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 ден
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 1 ден
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 1 ден
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 1 ден
ДПС предложи ограничението на секциите в чужбина да отпадне

ДПС предложи ограничението на секциите в чужбина да отпадне

България Преди 10 минути

Парламентарната група внесе законопроект в първия пленарен ден на 52-рото на НС

Обвинението срещу Коми за "86 47" може да има последици за мнозина, включително и за Тръмп

Обвинението срещу Коми за "86 47" може да има последици за мнозина, включително и за Тръмп

Свят Преди 10 минути

Казусът поставя въпроси за критериите при разследване на заплахи и за последователността в действията на правосъдното министерство

Делото за убийството на Маги от Хасково влезе в съда

Делото за убийството на Маги от Хасково влезе в съда

България Преди 39 минути

Близките на убитото момиче предявиха граждански иск за общо 1,8 милиона евро обезщетение

<p>Откриха останки от най-голямата военноморска загуба на САЩ през Първата световна война</p>

Водолази откриха останки от най-голямата военноморска загуба на САЩ през Първата световна война

Свят Преди 44 минути

Британски водолази локализираха потъналия преди повече от век кораб "Тампа" край бреговете на Корнуол

Крал Чарлз III

На Чарлз му отне цял живот, за да стане крал. Сега трябва да се справя с Тръмп

Свят Преди 49 минути

Дипломация на ръба: Може ли кралят да спаси "специалните отношения" с Вашингтон в ерата на непредвидимия Тръмп?

Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк

Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк

Любопитно Преди 51 минути

Крал Чарлз III и съпругата му Камила разделиха ангажиментите си по време на ключовата визита в САЩ. Докато кралицата събра културния елит в библиотеката, монархът посети Харлем, за да подкрепи младежки инициативи за устойчиво земеделие

Ахмад Вахиди

Новият „командир в сянка“: Кой е човекът, който тихомълком превзема властта в Иран

Свят Преди 52 минути

Докато президентът Доналд Тръмп твърди, че има признаци на безпорядък във военното ръководство на Иран, един ключов играч изглежда натрупва значително влияние, което би могло да оформи позицията на Ислямската република както на бойното поле, така и на масата за преговори

"Огромен шамар": Възможен ли е ФИДЕС без Орбан?

"Огромен шамар": Възможен ли е ФИДЕС без Орбан?

Свят Преди 1 час

ФИДЕС ще гласува за ново партийно ръководство на конференция на 13 юни, заяви депутатът Ерик Банки

Фатален инцидент в Бургас: Багер изсипа пръст върху работник, мъжът почина

Фатален инцидент в Бургас: Багер изсипа пръст върху работник, мъжът почина

България Преди 1 час

Колегите му са се опитали да го изровят с голи ръце

<p>Русия отчита ръст на договорите за военна служба</p>

Медведев: 450 000 души са се записали в руската армия през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Още 127 000 са подписали договори от началото на тази година

Ужасяващ инцидент на АМ „Европа“: Кола полетя от 6 м височина върху жп линия

Ужасяващ инцидент на АМ „Европа“: Кола полетя от 6 м височина върху жп линия

България Преди 1 час

Има двама пострадали, жена е настанена в болница с опасност за живота

Кои са председателите на парламентарните групи и заместниците им

Кои са председателите на парламентарните групи и заместниците им

България Преди 1 час

Новият парламент избра заместник - председатели

Новият парламент избра заместник - председатели

България Преди 1 час

Предложенията бяха приети единодушно с 234 гласа

Военни изтребители прелетяха над стадион в Турция по време на мач

Военни изтребители прелетяха над стадион в Турция по време на мач

Свят Преди 1 час

Кадрови промени настъпиха след напрежение по време на Купата на Турция

Измами с имоти на Халкидики - мними брокери от Балканите предлагат чужда собственост

Измами с имоти на Халкидики - мними брокери от Балканите предлагат чужда собственост

Свят Преди 1 час

Те дръзко предлагат имотите за продажба в социалните мрежи в страните си с надеждата, че ще намерят заинтересовани купувачи, които ще паднат в капана им

Зеленски разпореди преговори с екипа на Тръмп

Зеленски разпореди преговори с екипа на Тръмп

Свят Преди 1 час

Украйна е готова да работи за това по всякакъв достоен и ефективен начин, подчерта украинският президент.

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Европа е най-бързо затоплящият се континент

sinoptik.bg
1

Да помогнем на прелетните птици да стигнат дома

sinoptik.bg

Цветомир от Hell’s Kitchen: Искаме дете с приятелката ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

На добър час: Дара заминава за „Евровизия“ във Виена

Edna.bg

Анри: С ПСЖ - Байерн бяхме на седмото небе, а с Атлетико - Арсенал се върнахме на земята

Gong.bg

Кюстендилеца с емоционално послание след отстраняването на Лудогорец (видео)

Gong.bg

Трагедия в Бургас: Багер изсипа пръст върху работник, мъжът почина (СНИМКИ)

Nova.bg

Михаела Доцова е новият председател на парламента

Nova.bg