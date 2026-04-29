Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

В ъзложил съм над 60 инспекции на Агенцията за държавна финансова инспекция – по различни сигнали. Трябва да се изрежат ненужните разходи и тогава да се види има ли нужда от приходни мерки и трябва ли да се казва „не“ на допълнителните искания за разходи. Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски пред NOVA.

Той посъветва редовната власт да ограничи „ненужно раздутите разходи“.

„Има много такива и един от примерите са тестовете за два вида рак по програма на МЗ – за ЧПВ и рак на дебелото черво. Обществената поръчка е на стойност 10 милиона евро. Оказа се, че имаме между 5 и 10 пъти завишение в цените на единичния тест. Това значи, че поръчката е трябвало да струва 2-3 милиона евро. Друг от примерите е цените на лекарствата. Освен това относно инсинератора за умъртвяване на животни, имаме съмнения за фиктивни курсове на камиони. Например, капацитетът му е един, а имаме регистрирани дневни курсове, които са за три пъти повече. Става дума за десетки милиони евро“, каза Клисурски.

Според него е възможно да бъдат спестени „стотици милиони евро“ от подобни раздути разходи.

„Служебният кабинет успява да удържи бюджетния дефицит. През януари Теменужка Петкова съобщи, че е имало излишък около 200 милиона евро, но през февруари правителството трябваше да одобри изтегляне на до 900 милиона евро от фискалния резерв, за да се покрият повече разходи, отколкото приходи. Това е от големите минуси. Премиерът ме помоли да намаляваме месечните дефицити и така накрая на март от 900 милиона ги свалихме на 600 милиона. През април вече сме на нулата в държавния бюджет, нямаме нужда да ползваме ресурс от фискалния резерв – изравнили сме приходите с разходите“, разясни министърът.

По думите му според финалната оценка на Европейската комисия дефицитът за 2025 година е 3,5% на начислена основа.

„България ще може да се ползва от дерогацията за разходите за отбрана. Благодарение на нея се надявам да не влезем в процедура по свръхдефицит. Нашите анализи показват, че това няма да се случи, защото иначе би означавало затягане на коланите“, отбеляза Клисурски.

Той разкри още, че от кабинета на Росен Желязков са оставили неразплатени средства към общините – за училищни проекти, ремонти на детски градини и студентски общежития. По думите му за сметка на това капиталът на ББР е бил увеличен с 4 млрд. лева.

Относно изваждането на 1,4 млрд. евро от ББР Клисурски посочи, че целта е била принципна, а не свързана с конкретна информация за източване на средства.

По темата за разпределението на публичен ресурс към общините финансовият министър каза, че 460 милиона евро са заложени по програмата за инвестиционни проекти, но средствата са достигнали до малък процент от бенефициентите.