Свят

След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

Това е третият подобен удар срещу района на черноморското пристанище за последните две седмици

29 април 2026, 11:24
Източник: AP/БТА

Г олемият пожар, който избухна в руската петролна рафинерия в Туапсе след украинска атака с дрон, е овладян, съобщиха днес местните власти, цитирани от "Ройтерс".

Според официалната информация огънят е поставен под контрол към 7:05 ч. местно време, което съвпада и с българското. Властите не съобщават за пострадали при инцидента.

Атаката с безпилотни летателни апарати е била потвърдена от украинската армия. Това е третият подобен удар срещу района на черноморското пристанище Туапсе за последните две седмици, посочват руските и международни медии.

Междувременно властите в Русия съобщиха за друг инцидент, свързан с атака с дрон. В индустриално съоръжение в Пермска област е избухнал пожар след удар, заяви губернаторът на региона Дмитрий Махонин.

По думите му всички работници са били евакуирани своевременно, като няма данни за жертви или пострадали. Пожарът е бил локализиран, а на място са изпратени аварийни екипи.

През последните месеци Русия съобщава за серия от атаки с дронове, насочени към различни обекти на своя територия, включително нефтопреработвателни съоръжения, складове и индустриални предприятия.

Украинската страна в редица случаи потвърждава извършването на подобни удари, като ги определя като част от действия, насочени към военната и енергийната инфраструктура на Русия.

Рафинерията в Туапсе, разположена на Черно море, е сред ключовите петролни съоръжения в региона и неколкократно е била обект на инциденти, свързани с въздушни атаки през последните години.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

Пострадал е 43-годишен мъж с прободно-порезна рана, проникваща в гръдната кухина

NOVA отбелязва 150 години от Априлското въстание със специален формат този петък

Студиото „150 години идеал за свобода" пренася зрителите на местата, съхранили духа на подвига и саможертвата

Фон дер Лайен: Кремъл издига дигитална желязна завеса пред руснаците

Тя обвини Русия, че ограничава достъпа на гражданите до интернет, за да прикрие влошаващото се икономическо състояние на страната

Случаят "Никол Минети" разтърси италианските институции

Това е трети пореден подобен скандал за един месец

Webit Changemakers - Хората, които с активните си действия променят средата в България, ще се съберат на гала вечеря на 23-и юни

Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави

Юпитер като космически щит: Как газовият гигант е защитил Земята при формирането ѝ

Земята се е формирала в относително затворена среда, далеч от хаотичните външни области на Слънчевата система. Процесът е протекъл спокойно, под защитата на гравитационния „щит" на Юпитер

„Много му завиждах": Тръмп с изненадващо признание за крал Чарлз III в Белия дом

Доналд Тръмп и британският монарх демонстрираха близост и силно съюзничество по време на втория ден от официалната визита на кралското семейство във Вашингтон, завършил с изискан прием и размяна на символични подаръци

Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

Велислава Делчева изпрати препоръка до Агенцията за социално подпомагане след поредни сигнали за забавени възнаграждения

Нощ на експлозии край Дунав, Румъния вдигна F-16

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта

Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

На задната седалка на автомобила му са установени и иззети 15 плика, съдържащи листна маса

Нова Зеландия отхвърли идеята за издигане на паметник на "жените за утеха" след натиск от Япония

Инициативата за мемориал на жертвите от Втората световна война беше спряна след дипломатически реакции

Били Айлиш и Джеймс Камерън: Неочакваният тандем, който ще превземе кината

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft". Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел"

Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст

Това съобщи неговият син, музикантът Искрен Пецов

Гюров: "Магазин за хората" е схема за празни рафтове и пълни джобове

На финала: Кабинетът "Гюров" се събра на едно от последните си заседания

Пилот загина при катастрофа с малък самолет в Германия

Според постъпилата информация от полицията пилотът, на 71 години, се е връщал в Швейцария, където живее

