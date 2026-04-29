След украинска атака с дрон: Гори съоръжение в руската Пермска област

Г олемият пожар, който избухна в руската петролна рафинерия в Туапсе след украинска атака с дрон, е овладян, съобщиха днес местните власти, цитирани от "Ройтерс".

Според официалната информация огънят е поставен под контрол към 7:05 ч. местно време, което съвпада и с българското. Властите не съобщават за пострадали при инцидента.

Атаката с безпилотни летателни апарати е била потвърдена от украинската армия. Това е третият подобен удар срещу района на черноморското пристанище Туапсе за последните две седмици, посочват руските и международни медии.

Междувременно властите в Русия съобщиха за друг инцидент, свързан с атака с дрон. В индустриално съоръжение в Пермска област е избухнал пожар след удар, заяви губернаторът на региона Дмитрий Махонин.

По думите му всички работници са били евакуирани своевременно, като няма данни за жертви или пострадали. Пожарът е бил локализиран, а на място са изпратени аварийни екипи.

През последните месеци Русия съобщава за серия от атаки с дронове, насочени към различни обекти на своя територия, включително нефтопреработвателни съоръжения, складове и индустриални предприятия.

Украинската страна в редица случаи потвърждава извършването на подобни удари, като ги определя като част от действия, насочени към военната и енергийната инфраструктура на Русия.

Рафинерията в Туапсе, разположена на Черно море, е сред ключовите петролни съоръжения в региона и неколкократно е била обект на инциденти, свързани с въздушни атаки през последните години.