ДПС предложи ограничението на секциите в чужбина да отпадне

О т ДПС предлагат да отпаднат промените в Изборния кодекс, с които беше ограничен броят на избирателните секции извън Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на партията.

В мотивите си вносителите припомнят, че с измененията в Изборния кодекс на 27 февруари т.г. бяха направени съществени ограничения в режима на образуване на секции извън страните от ЕС.

От партията допълват, че на парламентарните избори на 19 април, въпреки че бяха депозирани хиляди заявления за откриване на секции в редица държави извън ЕС, секции за гласуване не бяха открити, заради ограничението в Изборния кодекс.

БТА припомня, че според промените в Изборния кодекс, в държави извън Европейския съюз мога да бъдат открити до 20 изборни секции, освен тези в полствата и консулските ни служби.