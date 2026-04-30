Камион пламна в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

Спрете с празните обещания: Румен Миланов откри 52-рото НС с призив за ред и достойнство

Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

К амион с 20 тона захарни изделия се запали в движение на един от изходите на АМ „Тракия“ край Пловдив и предизвика километрично задръстване.

Инцидентът е станал на източния обходен път на града, който води към главното трасе за Хасково, в района на разклона за Войводиново. Пламъците са тръгнали от задната част на ремаркето.

ТИР горя на АМ "Тракия", има километрични колони

Сигналът е подаден около 1.00 ч. през нощта в сряда.

Екипи на пожарната са потушили огъня, като при инцидента няма пострадали. Не са засегнати и други превозни средства. Водачът на тира е забелязал пламъците, успял е да спре и се е опитал да гаси сам с пожарогасител.

Камион се запали на "Тракия" и блокира движението

Огънят е потушен от екип на пожарната. Част от оцелялата стока беше претоварена в друг тир.

За да се освободи трасето, на място пристигна кран, който изтегли ремаркето, съобщи NOVA. Това наложи източният обходен път да бъде затворен, а движението - пренасочено по заобиколни маршрути.