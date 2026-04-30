Журито пред труден избор в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Участниците избират между функционалност и дизайн, за да спечелят задачата „Кухня“

30 април 2026, 14:21
Н апрегнатата надпревара за най-добрата кухня ще постави отборите пред поредното голямо предизвикателство в брокерското риалити „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”. Недостатъчното време и натрупаната умора за пореден път ще създадат трудности пред семействата. Нито един несъвършен детайл няма да убегне на журито в състав Мартин Сребров и Алекс Ковачев. В кой апартамент двамата ще видят перфектната кухня, съчетание между функционалност и дизайн?

Елена и Мартин и Вероника и Мирослав усещат, че финалът на приключението наближава, а това им дава допълнителна мотивация да се стремят към максимални оценки. Кривите стени и проблемните основи в комбинация с малкото време, което имат, ще ги направят още по-изобретателни. Семействата ще повикат помощ, а помощта от приятел е безплатна и винаги е много приятна. Една от двойките дори ще стимулира журито с невинен „подкуп“.

Менторът Владимир Караджов няма да спести критиките си и професионалният му поглед отново ще насочи отборите към детайлите, които могат да впечатлят и да им донесат повече точки. Капитаните Ралица и Евелин ще наблюдават отблизо последните часове работа в апартаментите, а водещият Иван Христов отново ще им напомни колко е важно да проявят прецизност в разходите.

Ще се превърна ли кухнята в пореден успех за Елена и Мартин или Вероника и Мирослав ще се върнат в битката малко преди финала?

Не пропускайте да видите в новия епизод на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” в събота от 20:00 ч. по NOVA.

