От Лайнъл Ричи до Нина Добрев: Чарлз III и Камила събраха световния елит

Кралят и кралицата приветстваха някои от най-известните лица в света на благотворителна гала в Ню Йорк, докато тяхното изключително успешно кралско турне в САЩ продължава

30 април 2026, 14:16
От Лайнъл Ричи до Нина Добрев: Чарлз III и Камила събраха световния елит
Лайнъл Ричи и крал Чарлз III   
Кралят и кралицата приветстваха някои от най-известните лица в света на благотворителна гала в Ню Йорк, докато тяхното изключително успешно кралско турне в САЩ продължава.

Ана Уинтур, Катрин Дженкинс, Карли Клос, Нина Добрев и Лайнъл Ричи бяха сред известните поддръжници на „Тръста на краля“ (The King's Trust) от двете страни на Атлантика, които се присъединиха към неговия основател и кралицата в сряда, за да отпразнуват работата на благотворителната организация и да покажат културното влияние на Обединеното кралство върху „Голямата ябълка“.

Събирането на звезди, което включваше още италианската модна дизайнерка Донатела Версаче, британската креативна фигура Стела Маккартни, модела Иман и известната двойка Меган Фейхи и Лео Уудъл, се състоя в края на един вихрен кралски ден в Манхатън.

Кралят и кралицата, чието четиридневно турне в САЩ пожъна огромен успех и вече е сочено като причина за възстановяването на нестабилните дипломатически отношения на Обединеното кралство с Доналд Тръмп, започнаха деня с декларация, че стоят в „неизменна солидарност с американския народ“, докато почитаха паметта на загиналите по време на терористичните атаки от 11 септември.

Думите на съчувствие на Чарлз и Камила бяха написани в послание, оставено заедно с букет цветя, поставен пред внушителния мемориал в Ню Йорк в чест на хилядите хора, загубили живота си преди почти 25 години.

На същото събитие той се срещна с противоречивия кмет на Ню Йорк – Зохран Мамдани, който само часове преди срещата им бе предложил кралят да върне диаманта „Кохинор“ на Индия.

По-късно кралицата се срещна със звездата от „Сексът и градът“ Сара Джесика Паркър на събитие, посветено на литературата в Публичната библиотека на Ню Йорк, като актрисата заяви, че посещението на Камила е „прекрасно за всички нюйоркчани“.

Певецът Лайнъл Ричи, първият глобален посланик и председател на Групата на глобалните посланици на „Тръстът на краля“, който се позабавлява на сцената заедно с монарха, каза по повод необикновеното обръщение на Чарлз от вторник на Капитолийския хълм: „Мислех, че беше блестящо и как той прокара нишката – толкова умело, но ни върна към човечността, както само той може“. Той описа краля като „приятел, даващ съвети какво трябва да правим – мъдър приятел“, пише Daily Mail.

Чарлз беше похвален за речта си, в която очерта въпросите, ценностите и приоритетите, важни за Обединеното кралство и много от неговите съюзници – от подкрепата за Украйна до заплахата за околната среда и важността на върховенството на закона.

The New York Times написа: „Зад шегите и етикета на крал Чарлз се криеха някои фини опровержения към Тръмп; крал Чарлз III деликатно се противопостави на атаките на президента Тръмп срещу Великобритания и НАТО и говори за значението на принципа за контрол и баланс“.

Но по време на приема в аукционна къща „Кристис“, Чарлз започна, като разсмя публиката с думите: „Колебая се дали да изнеса още една реч, защото може би вече ми дойде в повече“. Монархът се пошегува, че „гледайки към бъдещето, аз няма да видя далечното бъдеще“ и призова присъстващите в залата да „подкрепят следващото поколение“.

Чарлз и Камила ще приключат своето четиридневно държавно посещение – първото пътуване на краля до САЩ в качеството му на монарх – в четвъртък, отбелязвайки 250-ата годишнина от независимостта на САЩ.

Кралската двойка ще пътува до Вирджиния, за да се присъедини към жителите на „улично парти“ (block-party) с храна и развлечения в чест на Америка – създаването на нацията от нейните Бащи-основатели, описани от Чарлз в обръщението му пред Конгреса като „смели и надарени с въображение бунтовници с кауза“.

В един от националните паркове на Америка кралят ще се срещне с една от местните индиански общности и хора, ангажирани в консервационни инициативи и усилия за опазване на околната среда. Отделно от това кралицата ще посети ферма, за да подчертае работата на американската индустрия за конни надбягвания и дългогодишните връзки с този спорт в Обединеното кралство.

В рядко интервю кралицата сподели, че пътуването е било „прекрасно“. Говорейки пред NBC в интервю, което ще бъде излъчено в САЩ в четвъртък, Камила каза на Джена Буш Хейгър: „Всички бяха много мили и гостоприемни“.

Във вторник британските кралски особи присъстваха на пищна държавна вечеря, дадена от президента Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп в Белия дом във Вашингтон, в рамките на тяхното четиридневно държавно посещение. 

В сряда вечерта Тръмп заяви, че кралят „вероятно би помогнал“ на САЩ в тяхната военна офанзива срещу Иран. Американският президент направи своите коментари в Овалния кабинет след речта на Чарлз пред Конгреса, в която монархът защити необходимостта от силно НАТО и помощ за Украйна – теми, които бяха критикувани от американския лидер.

Доналд Тръмп многократно е критикувал Обединеното кралство за това, че не се е присъединило към ударите срещу Техеран, и нарече сър Киър Стармър „слаб и нерешителен“. Президентът каза: „Кралят е фантастичен. Прекарахме много време заедно. Говорихме много. Говорихме и за това, той обича страната си, той е велик крал и е мой велик приятел. И мисля, че ако той правеше това, ако това зависеше от него, той вероятно щеше да ни помогне с Иран“.

 Тръмп добави: „Мисля, че той е феноменален представител на своята страна. Мисля, че хората в Обединеното кралство трябва да се гордеят“.

Той също така използва реч във вторник по време на държавното посещение на краля, за да заяви, че Чарлз се е съгласил с него относно необходимостта да се попречи на Техеран да се сдобие с ядрена бомба. Разговорите с монарха обикновено се пазят в тайна, но президентът заяви на официалния банкет: „Ние победихме този конкретен опонент военно и никога няма да позволим на този опонент – Чарлз е съгласен с мен, дори повече от мен самия – никога няма да позволим на този опонент да има ядрено оръжие“.

В отговор говорител на Бъкингамския дворец заяви: „Кралят естествено се съобразява с дългогодишната и добре известна позиция на своето правителство относно предотвратяването на разпространението на ядрени оръжия.“

Като част от държавното посещение министърът на външните работи на Обединеното кралство Ивет Купър и нейният американски колега Марко Рубио проведоха разговори във Вашингтон относно спешната необходимост от възстановяване на свободното движение на кораби през Ормузкия проток. Конфликтът с Иран и последвалото противопоставяне между САЩ и Техеран на фона на крехко примирие на практика затвориха корабоплавателния път, който е основен маршрут за доставки на петрол и газ, което доведе до рязко покачване на цените на енергията и нанесе вреди на глобалната икономика.

"Демократична България" внесе законопроект за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски

“Демократична България” внесе законопроект за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски

Обилен сняг и минусови температури: Зимата се завърна в Румъния

Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

Джей Ди Ванс за стрелбата във Вашингтон: Беше по-тежко за бременната ми съпруга

"Възраждане": Парите за Украйна трябва да са за българите

"Възраждане": Парите за Украйна трябва да са за българите

Три нови автобусни линии ще свързват Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метрото в София

Три нови автобусни линии ще свързват Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метрото в София

ДПС предложи ограничението на секциите в чужбина да отпадне

ДПС предложи ограничението на секциите в чужбина да отпадне

Обвинението срещу Коми за "86 47" може да има последици за мнозина, включително и за Тръмп

Обвинението срещу Коми за "86 47" може да има последици за мнозина, включително и за Тръмп

Тръмп: Досиетата за НЛО включват неща, на които „няма да повярвате"

Тръмп: Досиетата за НЛО включват неща, на които „няма да повярвате“

БАБХ блокира тонове забранени препарати и торове в Свищовско

БАБХ блокира тонове забранени препарати и торове в Свищовско

Разкриха причината за внезапната смърт на Патрик Мълдун

Разкриха причината за внезапната смърт на Патрик Мълдун

Камион пламна в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

Камион пламна в движение на АМ "Тракия" край Пловдив

Делото за убийството на Маги от Хасково влезе в съда

Делото за убийството на Маги от Хасково влезе в съда

<p>Откриха останки от най-голямата военноморска загуба на САЩ през Първата световна война</p>

Водолази откриха останки от най-голямата военноморска загуба на САЩ през Първата световна война

Новият „командир в сянка": Кой е човекът, който тихомълком превзема властта в Иран

"Огромен шамар": Възможен ли е ФИДЕС без Орбан?

"Огромен шамар": Възможен ли е ФИДЕС без Орбан?

