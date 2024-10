Джей Ди Ванс: Путин е конкурент на САЩ, не враг

Р уският президент Владимир Путин е по-скоро „конкурент“ или „противник“ на САЩ, отколкото враг, заяви републиканският сенатор и кандидат за вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за Ен Би Си нюз.

Коментарите на Ванс идват малко повече от седмица преди президентските избори в САЩ, които ще определят бъдещето на американската военна подкрепа за Украйна.

„Смятам, че той очевидно е противник. Той е конкурент“, каза Ванс в отговор на въпрос дали счита Путин за съюзник или враг.

VANCE: PUTIN IS AN ADVERSARY BUT NOT AN ENEMY



“I think that he's clearly an adversary. He is a competitor, but I think that we also have to be smart about diplomacy too.



Just because we don't like somebody doesn't mean that we can't occasionally engage in conversations with… pic.twitter.com/7Owda0j6pV