Доналд Тръмп може да се откаже от Джей Ди Ванс

Б ивш съветник на бившия президент Бил Клинтън прогнозира, че Доналд Тръмп ще отстрани сенатора Джей Ди Ванс като свой кандидат за вицепрезидент.

(Във видеото може да научите повече за: Тръмп без конкуренция: Ники Хейли се отказа от участие в президентските избори)

Слуховете, че Тръмп изпитва угризения на съвестта, след като е избрал Ванс за свой партньор в изборите през 2024 г., се разпространиха, след като президентът Джо Байдън се отказа от надпреварата и подкрепи вицепрезидента Камала Харис като вероятния кандидат за президент на Демократическата партия.

Макар Тръмп публично да настоява, че е доволен от Ванс, заявявайки, че сенаторът „върши фантастична работа“ и е „много добре приет“ от обществеността по време на интервю за Fox News в четвъртък, остават притесненията дали сенаторът от Охайо може да се окаже пасив за републиканците през ноември.

Пол Бегала, който е бил съветник и главен стратег на Белия дом по време на успешната кампания на Клинтън през 1992 г., предположи по време на участие в CNN в четвъртък вечерта, че Тръмп може да реши да се откаже от Ванс в полза на бившия посланик на ООН Ники Хейли.

Donald Trump may drop JD Vance for Nikki Haley, ex-Clinton adviser says https://t.co/VgVMOehFGj pic.twitter.com/FebFhSWwIp