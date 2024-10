Джей Ди Ванс и Тим Уолц: Ключови моменти от дебата между кандидатите за вицепрезидент на САЩ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Р епубликанецът Джей Ди Ванс и демократът Тим Уолц, кандидати за вицепрезиденти на САЩ, се изправиха един срещу друг този вторник в дебат, който изненада световната публика със своята цивилизованост и сдържаност.

В това отношение вицепрезидентският дебат се различаваше от двата президентски дебата по-рано тази година, пише ВВС.

Сенаторът на Охайо, Ванс, и губернаторът на Минесота, Уолц, влязоха в сблъсък по няколко ключови въпроса, които вълнуват американските гласоподаватели преди изборите на 5 ноември, в продължение на повече от 90 минути на сцената на CBS News в Ню Йорк.

Според анализатори от CNN, вчерашният дебат е малко вероятно да промени траекторията на президентската надпревара

Ванс многократно критикува вицепрезидента Камала Харис относно имиграцията, докато Уолц атакува словесно бившия президент Доналд Тръмп за правото на аборт в САЩ.

Международните агенции описват Ванс като младото и по-храносмилаемо лице на Републиканската партия, с богат опит в провеждане на дебати за политики.

Уолц имаше колебливо начало, но влезе в ритъм, когато говореше за абортите и бунта в Капитолия, предаде POLITICO.

Включително и имаше няколко момента, в които двамата мъже се съгласяваха един с друг.

“Тук има много общо", каза Уолц към края на вечерта.

