Дж. К. Роулинг два пъти отказа място в Камарата на лордовете

Д ж. К. Роулинг разкри, че два пъти e oтказала членство в Камарата на лордовете и че би го направила и трети път.

Коментарите на писателката идват след изказване на потенциалния лидер на Консервативната партия Кеми Баденоч, която заяви, че би предложила място на Роулинг заради нейната позиция по въпросите за половата идентичност. Критиците определят тази позиция като трансфобска, предаде ВВС.

(Видеото е архивно: Първото печатно издание на „Хари Потър” с правописни грешки отива на търг)

Author JK Rowling has revealed she has no interest in joining the British House of Lords and has turned down multiple offers of a peerage.



