"Това е лудост": Джoан К. Роулинг може да стане обект на полицейско разследване

Д жоан Роулинг – авторка на поредицата “Хари Потър“ - може да попадне под полицейско разследване за “неправилно определяне на пола“ на лице по ново престъпление от омраза, въведено в Шотландия.

(Неправилно определяне на пола означава определяне на грешен пол на някого. Това може да включва назоваването им с грешни местоимения или грешно име. Може също да включва настояване, че човек греши относно собствения си пол - бел.ред.)

Роулинг се премества в Единбург, шотландската столица, през 90-те години на миналия век, преди да издаде една от своите книги за Хари Потър, които ще я превърнат в една от най-богатите жени в Обединеното кралство.

Но през последните години тя стана по-известна със споделянето на противоречивите си възгледи относно транссексуалните хора, които някои ЛГБТ активисти смятат за “трансфобски“, етикет, който тя винаги е отричала.

Но независимо от нейното възприятие по въпроса, някои от нейните коментари, включително умишленото етикетиране на някого с неправилния пол, биха могли да и навредят съгласно новия Закон за престъпленията от омраза и обществения ред на Шотландия. Това смята министър от управляващата Шотландска национална партия (SNP).

Сиобиан Браун, министър на обществената безопасност от SNP, казва пред The Telegraph, че например наричането на транссексуална жена “той“ вместо с местоименията, които са в съответствие с нейната полова идентичност, може да се счита за криминално престъпление.

“Това може да бъде докладвано и може да бъде разследвано. Дали ще бъде сметнато за престъпление зависи от шотландската полиция“, каза Браун.

Тя добавя, че полицията в Шотландия е преминала “много обучения през последната година“ относно новия закон, който е влязъл в сила в понеделник. Браун коментира, че е уверена, че ще прилагат закона правилно.

Браун обяснява, че макар SNP да подкрепя “свободата на изразяване на всеки“, не е приемливо хората “в нашето общество да живеят в страх. Тя коментира, че Роулинг “няма право да кара хората да се чувстват неудобно“.

Измененият закон за омразата разширява съществуващия закон, който беше в сила преди десетилетия, за да предотврати расистки злоупотреби и прави “разпалването на омраза“ криминално престъпление.

Роулинг, която не вярва, че транс жените са жени, обещава да продължи да “нарича тези хора мъже“, след като “нелепият закон“ влезе в сила, според The Telegraph.

Други защитиха закона, включително Джема Стоун, транссексуален писател и съосновател на новинарския сайт Trans Writes.

“Новият закон се стреми да включи транссексуални хора в законодателната власт, която се стреми да защити тези групи от разпалването на омраза“, казва Стоун пред Newsweek.

Стоун също така обвинява транссексуалните критици, като Роулинг, че “вече се възползват от възможността да паднат в капан и да се измъчат за каузата, дори да си представят затворнически присъди, които биха излежали с удоволствие“.

Роулинг затвърди позицията си в поредица от публикации в понеделник.

“При приемането на шотландския закон за престъпленията от омраза, шотландските законодатели изглежда са отдали по-голяма стойност на чувствата на мъжете, които изпълняват идеята си за женственост, отколкото на правата и свободите на действителните жени и момичета“, пише тя в X.

🎉🌼🌸April Fools! 🌸🌼🎉



Only kidding. Obviously, the people mentioned in the above tweets aren't women at all, but men, every last one of them.



In passing the Scottish Hate Crime Act, Scottish lawmakers seem to have placed higher value on the feelings of men performing their…