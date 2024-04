Държавният секретар на САЩ настоява Китай и други страни да обуздаят Иран

Д ържавният секретар на САЩ Антъни Блинкен е поискал от външния министър на Китай и други свои колеги да използват влиянието си, за да разубедят Иран да нанесе удар по Израел, съобщи Държавният департамент на САЩ на 11 април.

През изминалия ден Блинкен е разговарял по телефона с китайските, турските, саудитските и европейските си колеги, "за да изясни, че ескалацията не е в ничий интерес и че страните трябва да настояват Иран да не ескалира", заяви пред репортери говорителят на Държавния департамент Матю Милър.

Блинкен също така разговаря по телефона с израелския министър на отбраната Йоав Галант, "за да потвърди силната подкрепа на САЩ за Израел срещу тези заплахи", каза Милър.

Live Update: Blinken asks China, Turkey, Saudis to dissuade Iran from attacking Israel https://t.co/l62oj7UEI4 via @timesofisrael