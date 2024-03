Израел увери САЩ, че не използва американски оръжия в нарушение на международното право

И зраел представи пред Вашингтон писмени уверения, че предоставените му от САЩ оръжия не се използват в ивицата Газа в нарушение на международното хуманитарно право, предаде Ройтерс.

Американският Държавен департамент поиска от Израел въпросните документи, давайки му срок до неделя.

До края на май американското ведомство ще прецени дали уверенията на Израел са надеждни и ще докладва констатациите си пред Конгреса.

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен започна обиколката си в Близкия изток

По-рано в сряда около 70 бивши американски държавни служители, включително дипломати и военни, призоваха президента Джо Байдън да предупреди Израел за сериозни последици, ако лиши палестинците от граждански права и стоки от първа необходимост и разшири заселническата си дейност в окупирания Западен бряг.

"САЩ трябва да са готови да предприемат конкретни действия, с които да се противопоставят" на подобни практики, се казва в отворено писмо на бившите американски служители до Байдън. Те подчертават, че мерките трябва да включват и "ограничения върху предоставянето на помощ (от САЩ на Израел) в съответствие с американското законодателство и политика".

Писмото е подписано от над 20 бивши посланици и други пенсионирани служители на Държавния департамент, бивши представители на Пентагона, разузнаването и Белия дом.

