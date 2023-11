Държавите от ЕС осъдиха "Хамас" за използването на болници и цивилни като "жив щит"

Д вадесет и седемте държави от Европейския съюз осъдиха "Хамас" за това, че използва болници и цивилни граждани като "жив щит" във войната срещу Израел, предаде Асошиейтед прес.

След 12-часово прекъсване: Газа възобнови ударите в Израел

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел днес заяви, че същевременно блокът е поискал от Израел "максимална сдържаност при набелязването на мишените, за да се избегнат човешки жертви".

