Отчаяние в болница в Газа: Увиват недоносени бебета във фолио, за да ги спасят

Н едоносени бебета се увиват във фолио и се поставят до гореща вода в отчаян опит да бъдат запазени живи, тъй като израелски огън продължава да обстрелва улиците, а запасите от гориво се изчерпват. Това алармира директорът на най-голямата болница в Газа.

Персоналът на болница "Ал-Шифа" се бори да запази живота на новородените, след като запасите от кислород свършиха и се наложи бебетата да бъдат преместени на ръка от инкубаторите на неонатологичното отделение в друга част на болницата.

"Бях при тях преди малко. Сега те са изложени на риск, защото ги извадихме от инкубаторите. Увиваме ги във фолио и слагаме гореща вода до тях, за да можем да ги затоплим", заяви директорът на медицинския център д-р Мухаммад Абу Салмия пред телевизия "Ал Араби" в неделя.

The death of Al-Shifa Hospital, the last bastion of humanity in northern Gaza https://t.co/6wjdYuK5gc a través de @flipboard

Снимки показват няколко новородени бебета, които са били извадени от инкубаторите в болницата, скупчени безпомощно едно до друго и поставени в едно легло.

Лекарят заяви, че няколко деца са починали, докато са били в интензивното отделение и детската стая през последното денонощие на фона на продължаващите бомбардировки и блокада на Израел над Газа, която и без това е бедна и гъсто населена територия, след нападението на бойците на "Хамас" на 7 октомври.

Според палестински здравни служители израелските въздушни удари са убили повече от 11 000 души, а блокадата на горивата е довела до задълбочаване на хуманитарната криза, тъй като болници, водоснабдителни системи, пекарни и други услуги, зависещи от електричеството, са спрени.

През уикенда условията в болница "Ал-Шифа" се влошиха до "катастрофална" ситуация, тъй като персоналът, пациентите и хилядите приютени жители бяха хванати в капан заради тежките боеве, съобщиха агенциите за помощ и здравните служители на "Хамас", въпреки че Израел настоява, че хората могат безопасно да напуснат болницата, като следват евакуационен коридор на изток от комплекса.

Вътре в болницата нито една от операционните зали не функционира поради липса на електричество, каза Абу Салмия и добави, че "който се нуждае от операция, умира и ние не можем да направим нищо за него".

"Операционните зали са напълно изчерпани и сега ранените идват при нас, а ние не можем да им дадем нищо друго освен първа помощ", каза той.

"Ал-Шифа" далеч не е сама. В неделя Палестинското дружество на Червения полумесец обяви, че болница "Ал-Кудс", друго голямо лечебно заведение в град Газа, вече не работи.

Болницата - втората по големина в Газа - "вече не функционира. Прекратяването на услугите се дължи на изчерпването на наличното гориво и прекъсването на електрозахранването".

Работа на свещи

Журналист на свободна практика, намиращ се в "Ал-Шифа", описва десетки тела, които все още не са погребани, линейките не са успели да приберат ранените, а животоподдържащите системи нямат електричество, за да функционират. Медиците работят на свещи, храната е нормирана, а хората вътре започват да пият вода от тръбите, казва журналистът.

Израелски военен говорител заяви пред CNN, че силите на Израел участват в "продължаващи интензивни боеве" срещу "Хамас" в близост до болничния комплекс, но отрече да е стрелял по медицинския център в северната част на Газа и отхвърли предположенията, че болницата е под обсада.

Израелските военни и преди са заявявали, че "Хамас" се е внедрил в гражданската инфраструктура и че ще нанасят удари по "Хамас" "навсякъде, където е необходимо". Тя също така обвини "Хамас", че използва болници като прикритие - обвинение, което лекарите в "Ал-Шифа" и бойната групировка отричат.

Междувременно хиляди палестинци, ранени или разселени от ескалиращата война на Израел срещу "Хамас", са се струпали в отделенията на болницата, търсейки убежище от привидно безкрайните израелски въздушни удари.

Говорителят на министерството д-р Ашраф ал-Кидра заяви, че комплексът "Ал-Шифа" е "извън строя", след като многократно е бил обект на израелски обстрел, и че "интензивното отделение, педиатричното отделение и кислородните апарати са спрели да работят".

Световната здравна организация съобщава, че "Ал-Шифа" е без ток от три дни.

"За съжаление, болницата вече не функционира като болница", се казва в съобщението.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви в интервю за CNN в неделя, че "няма причина" пациентите да не могат да бъдат евакуирани от "Ал-Шифа". Нетаняху заяви пред CNN, че Израел помага на пациентите, като създава безопасни коридори на място, и каза, че "около 100" вече са били евакуирани от болницата.

أطفال يموتون ببطئ داخل مُستشفى الشفاء بمدينة غزة بسبب الحصار و عدم توفر "الأوكسجين والكهرباء" اهاذا المشهد اصبح اعتيادي !! Children are slowly dying inside Al-Shifa Hospital in Gaza City due to the siege and the lack of “oxygen and electricity” This scene has become normal!! pic.twitter.com/ob9vnzUBJb