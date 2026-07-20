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Корабокрушение в Индонезия: Седем души са спасени след потъването на пътнически кораб

Сред спасените е и 7-годишно момиче, а 18 души все още се издирват след потъването на пътническия кораб

20 юли 2026, 06:54
Корабокрушение в Индонезия: Седем души са спасени след потъването на пътнически кораб
На снимката е потънал кораб (корабокрушение) на морското дъно.   
Източник: iStock
  • Спасителни екипи откриха седем оцелели, включително 7-годишно момиче, след потъването на пътнически кораб край индонезийските острови Селаяр.
  • Корабът с 78 души на борда потъна в сряда, а 18 души все още са в неизвестност, докато издирвателната операция продължава.
  • Морските инциденти са чести в Индонезия заради претоварени и остарели плавателни съдове и недостатъчен контрол върху безопасността.

Спасители са открили седем оцелели от пътнически кораб, потънал преди няколко дни край индонезийските острови Селаяр, включително 7-годишно момиче, съобщи ДПА, позовавайки се на местни медии. 

Дървеният пътнически кораб е потънал в сряда във водите западно от остров Поласи. Осемнадесет души остават в неизвестност според Националната агенция за търсене и спасяване на Индонезия. Плавателният съд е превозвал 78 души. 

Вчера петима оцелели са били спасени от рибарска лодка. Те са оцелели, като са се придържали към плаваща конструкция, използвана за привличане на риба. 

Днес екип за търсене е намерил други двама оцелели, мъж и майка му, във водите близо до остров Санипа.

Кораб потъна край Индонезия, над 50 загинали

Местни медии съобщават, че екипите за търсене са открили и спасителни шамандури с името на кораба, „КМ“ Нурул Салса“ (KM Nurul Salsa), и други плавателни приспособления, които са били изхвърлени на брега на необитаем остров.

Морските инциденти са често срещани в Индонезия, архипелаг от над 17 000 острова, където малките пътнически лодки са жизненоважно средство за транспорт.

Пренаселеността, остарелите плавателни съдове и слабото прилагане на правилата за безопасност са допринесли за множество фатални инциденти през годините.

Откриха оцелели от корабокрушение край Индонезия

  • Процедури и техники за оцеляване при потъване на кораб

Потъването на кораб е критичен морски инцидент, който изисква незабавни и правилни действия от страна на екипажа и пътниците. Основната цел при такава ситуация е запазването на човешкия живот чрез спазване на установени процедури за безопасност и прилагане на техники за оцеляване. Подготовката, запазването на самообладание и познаването на правилните стъпки са от решаващо значение за увеличаване на шансовете за спасение.

  • Действия преди напускане на кораба

При подаване на общокорабна тревога, която обикновено се състои от седем къси и един дълъг звуков сигнал, е задължително незабавното поставяне на спасителна жилетка. Тя трябва да бъде правилно облечена и добре пристегната към тялото. Пътниците трябва да се отправят към определените за тях сборни пунктове (muster stations), като следват указанията на екипажа и маркировката. Движението трябва да бъде бързо, но без паника, като се избягва използването на асансьори. Ако времето позволява, е препоръчително да се облекат няколко слоя топли дрехи, тъй като те помагат за предпазване от хипотермия във водата. Покриването на главата също спомага за запазване на телесната топлина.

  • Напускане на кораба

Евакуацията трябва да се извършва организирано и изцяло под ръководството на екипажа, който е обучен за действие при извънредни ситуации. Качването в спасителни лодки или салове става по техен ред и инструкции. Ако се налага скачане във водата, това трябва да се направи от възможно най-ниската безопасна точка на борда. Преди скока е необходимо да се провери дали във водата няма отломки, хора или горящо гориво. Правилната техника за скачане е с кръстосани на гърдите ръце, като едната ръка придържа спасителната жилетка, а другата покрива носа и устата. Краката трябва да са събрани и изпънати. След попадане във водата, първата задача е да се отдалечите бързо от потъващия кораб на разстояние поне 150-200 метра, за да се избегне засмукването от водовъртежа и удари от плаващи предмети.

  • Оцеляване във водата

Основен приоритет след напускане на кораба е достигането до спасителна лодка, сал или какъвто и да е плаващ предмет. Това значително увеличава шансовете за оцеляване, като държи тялото извън студената вода и подобрява видимостта за спасителните екипи. Оцелелите във водата трябва да се съберат на група. Това поддържа висок морал, прави ги по-лесно забележими и помага за взаимното запазване на телесната топлина. За борба с хипотермията се прилага позата HELP (Heat Escape Lessening Posture) – коленете се свиват към гърдите, а ръцете ги обхващат. За групи се препоръчва скупчване (huddle), при което хората се притискат един до друг. Използването на сигнални средства като свирки, сигнални огледала или фенерчета, с които са оборудвани спасителните жилетки, е ключово за привличане на внимание.

 

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
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