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Палестинците в Газа: Заклещени между "Хамас" и Израел

Миналата седмица "Хамас" обяви, че ще разпусне своята гражданска администрация, което беше част от мирното споразумение от 2025 г., сключено с посредничеството на САЩ

20 юли 2026, 06:34
Палестинците в Газа: Заклещени между "Хамас" и Израел
Източник: iStock

"Хамас" планира да прехвърли контрола върху гражданската администрация в Газа на палестински технократи като част от крехкото примирие, договорено със САЩ, съобщи Deutsche Welle.

Как това се отразява на ежедневието на хората, живеещи в Газа?

Миналата седмица "Хамас" обяви, че ще разпусне своята гражданска администрация, което беше част от мирното споразумение от 2025 г., сключено с посредничеството на САЩ. Но жителите на Газа съобщават, че много институции функционират както и преди.

Еяд Салех, например, разказва, че е отишъл в обичайните държавни служби, за да получи копие от университетската си диплома, която е загубил по време на войната. „В Газа няма къде другаде да отидеш, освен в институциите, управлявани от "Хамас". Единствената структура, която предоставя услуги на жителите, е същата, която съществуваше и преди войната, със същите служители", казва той в телефонен разговор с ДВ от град Газа. 

19-годишният младеж губи документа, когато е принуден да напусне дома си. Той се надява да кандидатства за стипендия в чужбина, тъй като е бил сред най-добрите в училището си. Ученето в чужбина, надява се той, ще бъде билетът му за излизане от Газа.

39-годишната Наама Саид страда от хронично заболяване и трябва да отиде в Министерството на здравеопазването за направление за медицинско обслужване. „Отговорният орган в Газа все още е Министерството на здравеопазването и то е единствената институция, упълномощена да издава необходимите официални документи. Ако имаше друг официален орган, към който да се обърнем, без да се налага да имаме работа с настоящото правителство, нямаше да се колебаем", каза Саид пред ДВ.

Официални планове, никаква промяна засега

През октомври 2025 г. американският мирен план очерта визия за нова администрация от независими технократи. Националният комитет за управление на Газа (NCAG) – преходен орган, съставен от палестински експерти под надзора на Съвета за мир, бе създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той започна работа в началото на 2026 г. Въпреки това 15-те членове на комитета остават блокирани в египетската столица Кайро, очаквайки разрешение от Израел да влязат в Газа и да започнат работа. 

„Няма промяна, никой не се намесва, за да поеме управлението", заяви пред ДВ Гасан Хатиб, преподавател по международна политика в университета „Бир Зейт" близо до Рамала. „Нито американците, нито израелците са ентусиазирани от този ход на "Хамас". А Палестинската автономна власт не е в състояние да се възползва от този ход, защото нито Израел, нито САЩ ѝ позволяват да бъде там", добави той. Освен това "Хамас", която е класифицирана като терористична организация от няколко държави, вече заяви, че министерствата ѝ ще останат на място заедно с назначените в тях служители, докато тя ще продължи да контролира сигурността и полицейската дейност в частите от Газа, останали под нейния контрол. 

Около 30% от територията е под контрола на "Хамас"

След атаките, ръководени от Хамас на 7 октомври 2023 г., Израел отвърна на удара, като принуди почти цялото население от 2,2 милиона души да напусне домовете си и унищожи големи части от Газа. Войната беше определена като геноцид от редица експерти и от разследваща комисия на ООН.

Въпреки че Израел се закле да „ликвидира "Хамас", въоръжената групировка остава на власт, макар и само в около 30% от Газа. Израелските войски сега окупират останалите 70% от тясната ивица земя на брега на Средиземно море. Израелският премиер Бенямин Нетаняху описва новото разделение като буферна зона, която да възпрепятства по-нататъшни атаки от страна на палестински въоръжени групи. 

Междувременно процесът по постигане на примирие е в застой, като Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно за нарушения. Ключов въпрос остава разоръжаването на Хамас, която отказва да го направи, докато Израел не прекрати атаките си срещу Газа и не се оттегли.

„Хамас" няма да вдигне бялото знаме и няма да се предаде напълно", казва Ибрахим ал-Мадхун, политически анализатор от Газа, близък до Хамас, който в момента живее в Турция. Той добави, че предаването на гражданската администрация е „опит на "Хамас" да излезе от задънената улица, особено след преговорите в Кайро с Николай Младенов, които не донесоха никакви резултати". Младенов е върховният представител на Съвета за мир, който посредничи в преговорите. 

Популярността на "Хамас" спада

Протестите и дисидентите в Газа редовно биват заглушавани със сила. Миналия месец призивът за протест срещу "Хамас", организиран в социалните медии от палестинци, живеещи в чужбина, не беше чут от хората в Газа. 

„Осъзнаваме, че онези, които казват „Не вярвам на нито една от политическите фракции", вече съставляват 60% от извадката, която използваме в нашите проучвания", заяви Гасан Хатиб, който е и основател на Центъра за медии и комуникации в Йерусалим (JMCC), специализиран в проучвания на общественото мнение. „Този брой се увеличава." Въпреки това анкетите трябва да се разглеждат с предпазливост поради трудната ситуация в Газа, казват социолозите. Изглежда, че все повече хора са загубили доверие в двете основни политически партии: Фатах, която доминира в Палестинската автономна власт в окупирания Западен бряг, и Хамас, която през 2007 г. отне властта в Газа от Палестинската автономия.

Трагичната хуманитарна ситуация в Газа 

При липса на изгледи за политическо решение животът на жителите на Газа остава изключително труден. Хуманитарните организации продължават да критикуват Израел за това, че възпрепятства постъпването на допълнителна хуманитарна помощ в Газа. Израелската гражданска администрация COGAT заяви обратното в доклад, публикуван миналата седмица.

Заместник-специалният координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток Рамиз Алакбаров „решително" осъди възпрепятстването на хуманитарните операции от страна на „де факто властите" в Газа, като имаше предвид "Хамас". Ден по-рано въоръжени мъже, свързани с Хамас, според твърденията са нахлули в пункт за разпределение на храна в Джабалия, в северната част на ивицата Газа, твърди Алакбаров. Действията на "Хамас" „са изложили на опасност хуманитарния персонал, сплашили са работниците, доставящи жизненоважна хранителна помощ и са прекъснали спасителните хуманитарни операции". Хамас отрече обвиненията. 

Еяд Салех, студентът от Газа, който се надява да учи в чужбина, пожела да бъде назован само с второто си име и фамилията си от страх от репресии. Той принадлежи към поколението на младите палестинци, израсли в Газа под управлението на "Хамас", изолирани от блокадата, наложена от Израел. „Не ме интересуват политическите фракции. Но вярвам, че Газа заслужава нещо по-добро от "Хамас" и от всяка друга политическа фракция в Палестина, защото всички те са се провалили", каза той. 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Хамас Газа Израел Война в Газа Примирие Управление на Газа Хуманитарна криза Палестинска автономия Близък изток САЩ
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