Като две капки вода: Жена, която прилича досущ на Ерлинг Холанд, взриви мрежата

С оциалните мрежи буквално прегряха заради млада жена, която сподели свои снимки, показващи невероятна, почти плашеща прилика със суперзвездата на Световното първенство по футбол Ерлинг Холанд. Кадрите веднага станаха много популярни, а вълната от коментари достигна и до самия норвежки нападател, който в момента е под светлините на прожекторите на Мондиала.

Всичко започна, след като момичето публикува кратко видео и серия от снимки, на които позира под специфичен ъгъл, разкриващ същите структури на лицето, скулите и очите, които притежава и норвежката голова машина. Коментарите под публикацията веднага заваляха, като феновете започнаха да се шегуват, че това е „изгубената сестра близначка“ на футболиста или че Холанд е използвал популярен женски филтър в TikTok.

Реакцията на самия Холанд

Видеото придоби толкова огромна популярност, че нямаше как да убегне от погледа на самия Ерлинг Холанд. Известен със своето добро чувство за хумор и самоирония, футболистът не подмина забавната ситуация.

Футболистът се включи директно в коментарите под вайръл видеото, като остави съвсем кратък, но изключително красноречив отговор: „Hi 👍🏻“.

Този лаконичен поздрав от страна на норвежкия нападател буквално взриви публикацията и събра стотици хиляди харесвания за броени часове. Феновете веднага побързаха да се пошегуват с реакцията му, като заваляха отговори от сорта на: „Матрицата се бъгна, Холанд си намери клонинга!“ и „Когато самият ти идол те поздрави, защото изглеждаш точно като него“. С този ход голмайсторът за пореден път доказа, че въпреки огромния натиск по време на Световното първенство, винаги намира време за малко самоирония и забавление с феновете си в мрежата.

Лудостта по Световното първенство

Този забавен случай идва в момент, в който футболната треска по света е в своя пик покрай Световното първенство по футбол през 2026 г. Всяка новина, свързана с големите звезди на терена, се следи под лупа, а неочакваната поява на „женското копие“ на Холанд се превърна в перфектната глътка свеж въздух и забавление за милионите фенове между напрегнатите мачове.