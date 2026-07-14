Любопитно

След Световното: Ерлинг Холанд се прибра в Норвегия с препариран енот, пиещ уиски

Голмайсторът Ерлинг Холанд предизвика вълна от коментари, след като се прибра в Осло с препариран енот от Тексас под мишница. Нападателят вече събира предложения от феновете как да кръсти новата си придобивка.

14 юли 2026, 10:44
След Световното: Ерлинг Холанд се прибра в Норвегия с препариран енот, пиещ уиски
Ерлинг Холанд   
Източник: Getty

Н орвежката суперзвезда Ерлинг Холанд се завърна в родината си след историческото представяне на Световното първенство по футбол през 2026 г. Голмайсторът обаче не се прибра сам – феновете на летището в Осло останаха вцепенини, когато видяха, че нападателят носи под мишница препариран енот, който държи бутилка уиски.

Норвегия отпадна с достойнство на четвъртфиналите от Англия (с 1:2) на 11 юли, а 25-годишният Холанд се превърна в голямата сензация на Мондиала. Вместо тъга от отпадането обаче, футболистът демонстрира страхотно настроение при кацането си у дома.

Малко след като снимките с необичайния му спътник взривиха социалните мрежи, Холанд се пошегува в платформата X:

„Последва ме до вкъщи“, написа той, добавяйки емотикони на енот и смеещо се лице.

Как ще се казва енотът?

Нападателят веднага пусна анкета в Instagram, с която прикани феновете си да изберат име на новия му любимец. Той даде четири забавни опции:

  • Каубой (Cowboy)
  • Рейнджър (Ranger)
  • ТЕКС (TEX)
  • R.O.W. /Енот на колела/ (игра на думи с прочутата норвежка „гребна“ радост след гол по време на Световното).

Любопитните фенове бързо разкриха произхода на странната играчка. Оказва се, че това е „Уиски Енот“ от прочутия магазин за каубойски стоки Wild Bill’s Western Store в Далас, Тексас, а удоволствието е струвало на футболиста точно 750 долара. Самият магазин веднага се похвали в социалните мрежи с визитата на футболния колос.

Освен с енота, Холанд – известен със страстта си към дизайнерските аксесоари – се появи на летището и с луксозна чанта Prada в бяло и бордо.

„Това промени живота ми“

Въпреки разочарованието от отпадането на крачка от полуфиналите, Холанд сподели, че преживяването в САЩ е било невероятно. В емоционално съобщение той се сбогува с Америка:

„Сбогом, Америка! Беше изключително емоционално. Мисля, че това приключение промени живота ми, честно казано“, сподели звездата пред медиите.

Норвегия написа история на това Световно, а Холанд доказа, че е не само терминатор пред гола, но и крал на забавлението извън терена.

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