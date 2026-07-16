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Спайдърмен в засада: Ерлинг Холанд брутално игнорира съобщение на Том Холанд

Актьорът Том Холанд разкри пред Джими Фалън как норвежкият голмайстор Ерлинг Холанд го е игнорирал напълно, след като му писал в социалните мрежи

16 юли 2026, 12:09
Спайдърмен в засада: Ерлинг Холанд брутално игнорира съобщение на Том Холанд
Източник: Getty

Д ори това да си една от най-големите звезди на Холивуд и да обличаш костюма на Спайдърмен не ти гарантира, че няма да бъдеш брутално игнориран. Актьорът Том Холанд призна за изключително забавна, но и доста приземяваща ситуация, в която норвежката футболна машина Ерлинг Холанд просто е прочел съобщението му, без да отговори.

По време на гостуването си в шоуто на Джими Фалън, 30-годишният актьор разкри, че е направил плах опит да се свърже с най-голямата звезда на Норвегия от Световното първенство – нападателя Ерлинг Холанд, но не е получил абсолютно никакъв отговор.

„Нито извинение, нито нищо... пълна нула“

Том Холанд реши да „пробва късмета си“, след като видял футболиста на състезанието от Формула 1 в Монако през юни.

„Бях в Монако, гледах как Луис Хамилтън се състезава и го видях. Той беше във вип ложата точно срещу мен и си казах: „Ще пробвам“. Написах му лично съобщение в Instagram с идеята да го поканя на вечеря. Никога не съм си представял, че ще говоря за това по националната телевизия, но ето ни тук“, разказа с усмивка актьорът.

Отговорът от голмайстора обаче така и не дошъл:

„Това е точно онзи тип приземяващо преживяване, от което ние, актьорите, понякога наистина имаме нужда. Писах му, а насреща – нищо. Нито извинение, нито „зает съм довечера, имам мач“. Пълна нула!“

Футболни страсти и разбито сърце

Водещият Джими Фалън побърза да се пошегува, че мълчанието на футболиста може да има общо с деликатния момент. Само два дни преди интервюто, на 11 юли, родината на актьора – Англия, елиминира Норвегия на Ерлинг Холанд с 2:1 на четвъртфиналите на Световното първенство.

„Вероятно все още го боли малко от загубата“, подхвърли Фалън.

„Да, вероятно е точно така“, съгласи се Том Холанд.

Въпреки разочарованието от липсата на отговор, актьорът не спести суперлативите си за спортния талант на своя адаш по фамилия: „Той е невероятен. Истинска, абсолютна легенда!“ И добави, че поканата му за вечеря все още е в сила – стига футболистът най-накрая да реши да си отвори съобщенията.

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