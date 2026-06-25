Кораб е ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

Т оварен кораб е бил повреден, след като е бил ударен от неизвестен снаряд край бреговете на Оман в Ормузкия проток.

Това съобщи британска морска агенция и посочи, че няма жертви, предаде АФП.

„Търговски кораб е бил ударен от десния борд от неизвестен снаряд, което е причинило щети на мостика. Капитанът е съобщил, че няма жертви и няма въздействие върху околната среда“, заяви Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) и добави, че инцидентът е станал на 7,5 морски мили югоизточно от Дахит в Оман.

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps warned shipowners on Wednesday that any new transit route through the Strait of Hormuz established without coordination with Tehran is “unacceptable and dangerous,” threatening actions against vessels that ignore its instructions.



The… pic.twitter.com/LyxTHshDt5 — CNBC (@CNBC) June 25, 2026

Повече за Ормузкият проток

Ормузкият проток е стратегически важен морски проход, разположен в Близкия изток, който свързва Персийския залив на запад с Оманския залив и Арабско море на югоизток. Той представлява едно от най-важните места за световната икономика и геополитика, тъй като е единственият морски път, осигуряващ достъп до открито море за държавите, граничещи с Персийския залив.

Географски протокът е дълъг около 150 километра и се стеснява до 33 километра в най-тясната си точка между иранския бряг на север и полуостров Мусандам (част от Оман) на юг. Въпреки че е сравнително тесен, той разполага с два плавателни коридора, всеки с ширина от около три километра, които се използват за преминаване на големи петролни танкери и товарни кораби.Икономическото значение на Ормузкия проток е огромно. През него преминава значителна част от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ. Енергийните ресурси от държави като Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Обединените арабски емирства и Катар се транспортират през този пролив до пазарите в Азия, Европа и Северна Америка. Всяка заплаха за корабоплаването в района неизменно води до нестабилност на световните цени на петрола, което превръща протока в ключова точка за глобалната енергийна сигурност.

Исторически районът е бил обект на съперничество между различни империи, включително португалците, които контролират протока през XVI и XVII век, и по-късно британското влияние в региона. През XX век, след откриването на богатите петролни находища, протокът се превръща в зона на постоянен геополитически интерес. По време на Ирано-иракската война през 80-те години на миналия век протокът е сцена на т.нар. „Танкерна война“, при която търговските кораби стават обект на атаки, което налага намесата на международни сили за гарантиране на свободата на корабоплаването.

В съвременния контекст Ормузкият проток остава място на напрежение между Иран и западните държави, особено САЩ. Иран многократно е заплашвал да затвори протока в отговор на икономически санкции или военен натиск. Поради тази причина районът се наблюдава изкъсо от международната общност, а преминаващите кораби често са съпровождани от военноморски конвои. Сигурността на този морски път се поддържа чрез международно сътрудничество и постоянно присъствие на военноморски сили, целящи да предотвратят прекъсването на глобалните вериги за доставки на енергийни ресурси.