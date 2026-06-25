Свят

Кораб е ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

Това съобщи британска морска агенция и посочи, че няма жертви

25 юни 2026, 18:37
Кораб е ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток
Източник: БТА

Т оварен кораб е бил повреден, след като е бил ударен от неизвестен снаряд край бреговете на Оман в Ормузкия проток.

Това съобщи британска морска агенция и посочи, че няма жертви, предаде АФП.

„Търговски кораб е бил ударен от десния борд от неизвестен снаряд, което е причинило щети на мостика. Капитанът е съобщил, че няма жертви и няма въздействие върху околната среда“, заяви Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) и добави, че инцидентът е станал на 7,5 морски мили югоизточно от Дахит в Оман.

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Ормузкият проток е стратегически важен морски проход, разположен в Близкия изток, който свързва Персийския залив на запад с Оманския залив и Арабско море на югоизток. Той представлява едно от най-важните места за световната икономика и геополитика, тъй като е единственият морски път, осигуряващ достъп до открито море за държавите, граничещи с Персийския залив.

Географски протокът е дълъг около 150 километра и се стеснява до 33 километра в най-тясната си точка между иранския бряг на север и полуостров Мусандам (част от Оман) на юг. Въпреки че е сравнително тесен, той разполага с два плавателни коридора, всеки с ширина от около три километра, които се използват за преминаване на големи петролни танкери и товарни кораби.Икономическото значение на Ормузкия проток е огромно. През него преминава значителна част от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ. Енергийните ресурси от държави като Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Обединените арабски емирства и Катар се транспортират през този пролив до пазарите в Азия, Европа и Северна Америка. Всяка заплаха за корабоплаването в района неизменно води до нестабилност на световните цени на петрола, което превръща протока в ключова точка за глобалната енергийна сигурност.

Исторически районът е бил обект на съперничество между различни империи, включително португалците, които контролират протока през XVI и XVII век, и по-късно британското влияние в региона. През XX век, след откриването на богатите петролни находища, протокът се превръща в зона на постоянен геополитически интерес. По време на Ирано-иракската война през 80-те години на миналия век протокът е сцена на т.нар. „Танкерна война“, при която търговските кораби стават обект на атаки, което налага намесата на международни сили за гарантиране на свободата на корабоплаването.

В съвременния контекст Ормузкият проток остава място на напрежение между Иран и западните държави, особено САЩ. Иран многократно е заплашвал да затвори протока в отговор на икономически санкции или военен натиск. Поради тази причина районът се наблюдава изкъсо от международната общност, а преминаващите кораби често са съпровождани от военноморски конвои. Сигурността на този морски път се поддържа чрез международно сътрудничество и постоянно присъствие на военноморски сили, целящи да предотвратят прекъсването на глобалните вериги за доставки на енергийни ресурси.

Източник: БГНЕС    
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