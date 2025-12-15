Свят

Китайски милиардер с над 100 деца мечтае за династия с Илон Мъск

Сю Бо e обзет от идеята да създаде поне „50 висококачествени сина“, както и децата му да се съберат с наследниците на Мъск

15 декември 2025, 10:13
Китайски милиардер с над 100 деца мечтае за династия с Илон Мъск
Източник: Getty

К итайски милиардер, който твърди, че е баща на над 100 родени в САЩ деца чрез агенции за сурогатно майчинство, се надява един ден наследниците му да се оженят за децата на Илон Мъск и да създадат династия, предаде New York Post.

Сю Бо, 48-годишен богат отшелник, основател на компанията за онлайн игри Duoyi, нарича себе си „първия баща на Китай“ и е обзет от идеята да създаде поне „50 висококачествени сина“, според публикации в социалните мрежи, потвърдени от Wall Street Journal като негови.

Мъск заяви, че иска да има „легион“ от деца „преди апокалипсиса“

От компанията му са съобщили в социалните медии, че Сю е станал баща на над 100 деца чрез сурогатно майчинство в САЩ, пише изданието.

Историята предизвика буря в китайските социални мрежи, след като бившата приятелка на Сю публикува, че той е баща на над 300 деца, 11 от които, по нейни думи, е отглеждала години наред.

„Това число може дори да е подценено, но със сигурност не е преувеличено“, заяви Тан Дзин, бившата на Сю, в публикация от 15 ноември, според India Times.

Основателят на Telegram обяви, че е баща на над 100 деца

Двамата сега водят съдебна битка за попечителство над две дъщери, които имат заедно, като Сю твърди, че бившата му приятелка му дължи милиони долари за разходи, които е платил през годините. Той обаче не е оспорил твърденията ѝ, че е баща на стотици деца.

Във видео, публикувано през 2022 г. от акаунт, свързан със Сю, кадри показват редица от десетки малки момчета в имение, съобщава Journal. Докато камерата се движи, момчетата скачат от столовете си и се втурват към оператора, викайки „Татко!“ на китайски.

„Представете си куп бебета, които се втурват към вас – какво е усещането?“, гласи надписът към видеото, според изданието. „Погледнете. Освен любимия човек, какво е по-сладко от децата?“

Представител на Duoyi каза пред Journal, че „голяма част от описаното от вас не е вярно“. Но представителят, който отказа да назове името си, не отговори, когато беше попитан за подробности.

Стремежът на Сю да изгради семейна династия е бил вдъхновен от Мъск, за когото се носят слухове, че е предлагал да бъде донор на семенна течност на приятели и семейство в опит да разшири рода си – твърдения, които титанът на Tesla е отрекъл.

В Weibo Сю е публикувал фантазии как неговите наследници един ден ще се оженят за децата на Мъск, съобщава Journal.

През лятото на 2023 г. съдия в Калифорния разгледа молби от Сю за придобиване на родителски права за четири неродени деца, както и за поне осем други деца, за които е платил чрез сурогатни майки. Съдията незабавно е насрочил конфиденциално изслушване, а Сю се е появил чрез видеовръзка.

Милиардерът е заявил пред съдията, че се надява да създаде 20 или повече родени в САЩ деца – конкретно момчета, защото били по-висши от момичетата– за да поемат един ден бизнеса му.

Много от децата му живеят в дом в Ървайн, Калифорния, и са отглеждани от бавачки. Сю е казал на съдията, че все още не ги е срещал, защото работата му е била натоварена, но планира скоро да ги доведе в Китай.

Съдията е отхвърлил молбата му за родителски права, оставяйки неродените деца в правен вакуум и разкривайки една безумна индустрия от компании за сурогатно майчинство, помагащи на богати китайски бизнесмени да имат родени в Америка деца, съобщи Journal.

Източник: New York Post    
Китайски милиардер Сю Бо Сурогатно майчинство Над 100 деца Илон Мъск Създаване на династия Компания Duoyi Родителски права САЩ Предпочитание за синове
Емблематичната къща от "Сам вкъщи" се върна към филмовия си облик

Емблематичната къща от "Сам вкъщи" се върна към филмовия си облик

Любопитно Преди 19 минути

Емблематичната къща от „Сам вкъщи“ в Уинетка, край Чикаго, се реставрира и ще изглежда отново както през 1990 година - домът, където Кевин Маккалистър се защитаваше от крадците, вече е обновен след продажбата си по-рано през 2025 г.

Трамвай дерайлира на площад „Журналист“ в София

Трамвай дерайлира на площад „Журналист“ в София

България Преди 19 минути

Това е предизвикало задръстване, като движението и на други трамваи по същия маршрут е било спряно

<p>Прокурор: Бившият президент на Южна Корея е търсил конфликт със Севера</p>

Прокурор: Бившият президент на Южна Корея Юн е търсил конфликт със Северна Корея

Свят Преди 1 час

Прокуратурата твърди, че целта е била оправдаване на военното положение и отстраняване на опоненти

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Свят Преди 1 час

„Мисля, че е редно да се каже, че няма основания да го считаме за заподозрян", каза главният прокурор на Роуд Айлънд Питър Неронха

Опустошително наводнение в Мароко взе десетки жертви, има и ранени

Опустошително наводнение в Мароко взе десетки жертви, има и ранени

Свят Преди 2 часа

Провинция Сафи беше засегната от много силни гръмотевични бури, които предизвикаха проливни валежи

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

България Преди 2 часа

По нейните думи заплахите идват от мъже, с които има конфликт от дълго време, именно защото се бори срещу незаконното строителство

"Тази сега какво да я правя": Страх в "Овча купел" след нападения по жени

"Тази сега какво да я правя": Страх в "Овча купел" след нападения по жени

България Преди 2 часа

Въпросният човек вече е заловен и освидетелстван заради побой над майка му, случил се в края на миналата седмица

<p>&quot;Злото се развихри по начин, който надхвърля всяко въображение&quot;</p>

Австралия обяви национален траур след стрелбата в Сидни

Свят Преди 2 часа

"Злото се развихри на плажа Бонди по начин, който надхвърля всяко въображение", заяви австралийският премиер Антъни Албанезе

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

България Преди 3 часа

В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Любопитно Преди 3 часа

Най-ранните солидни доказателства за този конкретен трик се появяват в римско време

Съдът решава да остави ли в ареста задържаните столични полицаи

Съдът решава да остави ли в ареста задържаните столични полицаи

България Преди 3 часа

Разследването е за наркотрафик

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Свят Преди 3 часа

Представителите проведоха задълбочени дискусии, заяви пециалният пратеник на Тръмп

<p>Тази ежедневна напитка може да прави много повече за тялото от това да утолява жаждата</p>

Портокаловият сок активира процеси, които намаляват риска от сърдечни заболявания

Любопитно Преди 4 часа

Тази ежедневна напитка може да прави много повече за тялото от това да утолява жаждата

.

Край на въгледобива в Чехия и страх от скок в цените на тока

Свят Преди 4 часа

Чехия слага край на въгледобива и на производството на ток от въглища

Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°

Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°

България Преди 4 часа

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна

<p>С &bdquo;прободни рани&ldquo;: Откриха мъртви режисьора Роб Райнър и съпругата му</p>

С „прободни рани“: Откриха мъртви режисьора Роб Райнър и съпругата му в дома им в Лос Анджелис

Свят Преди 4 часа

Полицията разследва убийство

