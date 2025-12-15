Китайски милиардер с над 100 деца мечтае за династия с Илон Мъск

К итайски милиардер, който твърди, че е баща на над 100 родени в САЩ деца чрез агенции за сурогатно майчинство, се надява един ден наследниците му да се оженят за децата на Илон Мъск и да създадат династия, предаде New York Post.

Сю Бо, 48-годишен богат отшелник, основател на компанията за онлайн игри Duoyi, нарича себе си „първия баща на Китай“ и е обзет от идеята да създаде поне „50 висококачествени сина“, според публикации в социалните мрежи, потвърдени от Wall Street Journal като негови.

От компанията му са съобщили в социалните медии, че Сю е станал баща на над 100 деца чрез сурогатно майчинство в САЩ, пише изданието.

Историята предизвика буря в китайските социални мрежи, след като бившата приятелка на Сю публикува, че той е баща на над 300 деца, 11 от които, по нейни думи, е отглеждала години наред.

Chinese gaming billionaire reportedly sires more than 100 surrogate kids in US, hopes they’ll marry Elon Musk’s children https://t.co/c7XwJhZtJU pic.twitter.com/uUlhxDuDgn — New York Post (@nypost) December 14, 2025

„Това число може дори да е подценено, но със сигурност не е преувеличено“, заяви Тан Дзин, бившата на Сю, в публикация от 15 ноември, според India Times.

Двамата сега водят съдебна битка за попечителство над две дъщери, които имат заедно, като Сю твърди, че бившата му приятелка му дължи милиони долари за разходи, които е платил през годините. Той обаче не е оспорил твърденията ѝ, че е баща на стотици деца.

Във видео, публикувано през 2022 г. от акаунт, свързан със Сю, кадри показват редица от десетки малки момчета в имение, съобщава Journal. Докато камерата се движи, момчетата скачат от столовете си и се втурват към оператора, викайки „Татко!“ на китайски.

„Представете си куп бебета, които се втурват към вас – какво е усещането?“, гласи надписът към видеото, според изданието. „Погледнете. Освен любимия човек, какво е по-сладко от децата?“

Представител на Duoyi каза пред Journal, че „голяма част от описаното от вас не е вярно“. Но представителят, който отказа да назове името си, не отговори, когато беше попитан за подробности.

Videogame executive Xu Bo, said to have more than 100 children, and other Chinese elites are building mega-families by hiring American surrogates. https://t.co/lEIWuoFBlB — The Wall Street Journal (@WSJ) December 14, 2025

Стремежът на Сю да изгради семейна династия е бил вдъхновен от Мъск, за когото се носят слухове, че е предлагал да бъде донор на семенна течност на приятели и семейство в опит да разшири рода си – твърдения, които титанът на Tesla е отрекъл.

В Weibo Сю е публикувал фантазии как неговите наследници един ден ще се оженят за децата на Мъск, съобщава Journal.

През лятото на 2023 г. съдия в Калифорния разгледа молби от Сю за придобиване на родителски права за четири неродени деца, както и за поне осем други деца, за които е платил чрез сурогатни майки. Съдията незабавно е насрочил конфиденциално изслушване, а Сю се е появил чрез видеовръзка.

Милиардерът е заявил пред съдията, че се надява да създаде 20 или повече родени в САЩ деца – конкретно момчета, защото били по-висши от момичетата– за да поемат един ден бизнеса му.

Много от децата му живеят в дом в Ървайн, Калифорния, и са отглеждани от бавачки. Сю е казал на съдията, че все още не ги е срещал, защото работата му е била натоварена, но планира скоро да ги доведе в Китай.

Съдията е отхвърлил молбата му за родителски права, оставяйки неродените деца в правен вакуум и разкривайки една безумна индустрия от компании за сурогатно майчинство, помагащи на богати китайски бизнесмени да имат родени в Америка деца, съобщи Journal.