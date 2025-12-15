България

Подгответе си пари в брой за периода от Бъдни вечер до Нова година

От 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари банкоматите, ПОС терминалите за плащане с карти и онлайн банкирането ще спрат

15 декември 2025, 09:39
Подгответе си пари в брой за периода от Бъдни вечер до Нова година
Източник: БТА/АР

З а да не останете без пари по празниците, експерти отправят ключов съвет към всички българи - изтеглете си пари в брой за периода от 24 до 31 декември заради очаквани проблеми с банкоматите и спиране на системите при преминаването към еврото.

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

От 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари банкоматите, ПОС терминалите за плащане с карти и онлайн банкирането ще спрат. През този период банките ще настройват системите за еврото, предаде "Фокус".

Без кафе след Нова година? Въвеждането на еврото застрашава вендинг услугите

Има вариант обаче и за проблеми с тегленето от банкомати няколко дни преди последния ден на годината заради обновяване на системата и презареждане. Поради тази причина експертите съветват да се запасите с пари в брой от по-рано.

 

Източник: Фокус    
Пари в брой Банкомати Преход към еврото Спиране на системи Празници Банкови услуги ПОС терминали Онлайн банкиране Теглене на пари 24 31 декември
14 декември: Покоряването на Антарктида
14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Кой празнува имен ден днес

Почитаме свещеномъченик Елевтерий и майка му Антия, кой има имен ден

Любопитно Преди 15 минути

Свети Елевтерий е роден и живял през втората половина на втори век в Рим в семейството на заможни родители

Прокурор: Бившият президент на Южна Корея е търсил конфликт със Севера

Прокурор: Бившият президент на Южна Корея Юн е търсил конфликт със Северна Корея

Свят Преди 20 минути

Прокуратурата твърди, че целта е била оправдаване на военното положение и отстраняване на опоненти

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

България Преди 1 час

По нейните думи заплахите идват от мъже, с които има конфликт от дълго време, именно защото се бори срещу незаконното строителство

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

България Преди 2 часа

В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Любопитно Преди 2 часа

Най-ранните солидни доказателства за този конкретен трик се появяват в римско време

Съдът решава да остави ли в ареста задържаните столични полицаи

Съдът решава да остави ли в ареста задържаните столични полицаи

България Преди 2 часа

Разследването е за наркотрафик

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Свят Преди 2 часа

Представителите проведоха задълбочени дискусии, заяви пециалният пратеник на Тръмп

Тази ежедневна напитка може да прави много повече за тялото от това да утолява жаждата

Портокаловият сок активира процеси, които намаляват риска от сърдечни заболявания

Любопитно Преди 3 часа

Тази ежедневна напитка може да прави много повече за тялото от това да утолява жаждата

.

Край на въгледобива в Чехия и страх от скок в цените на тока

Свят Преди 3 часа

Чехия слага край на въгледобива и на производството на ток от въглища

Седящият бик

15 декември: Краят на една легенда – смъртта на Седящия бик

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°

Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°

България Преди 3 часа

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна

След оставката на кабинета "Желязков": Започват консултациите при президента

Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство

България Преди 3 часа

Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите

Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите

България Преди 10 часа

Според него няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната

Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни" (СНИМКА)

Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни" (СНИМКА)

Любопитно Преди 11 часа

Премиерата на финалния филм е планирана за април 2027 г.

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

Свят Преди 11 часа

Това е петата поредна вечер, в която хората в Букурещ излизат на улицата, за да подкрепят независимостта на съдебната система

Зеленски се отказва от амбицията си за НАТО срещу гаранции за сигурността на Украйна

Зеленски се отказва от амбицията си за НАТО срещу гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 11 часа

Зеленски обяви отстъпката по време на своя полет към германската столица

